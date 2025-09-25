Evo zašto analitičari predviđaju novi rast

Takav porast mnogim je ulagačima u zlatne poluge i zlatnike donio i nastavlja donositi popriličnu zaradu. Prosječni godišnji rast cijene zlata u eurima u posljednjih je 20 godina iznosio više od 10%, što je značajno više od prosječne stope inflacije u istom periodu, ali i od mnogih drugih oblika ulaganja poput nekretnina, trezorskih zapisa ili narodnih obveznica.

Foto: Promo

Zlato: skuplje nego jučer, ali jeftinije nego sutra?

S obzirom na visoki rast cijene zlata zadnjih godina, mnogi se ulagači i štediše opravdano pitaju: je li sada dobro vrijeme za ulaganje u zlato ili je cijena pak previsoka?

S jedne strane, zlato nikad nije bilo skuplje i potrebno je izdvojiti sve više eura za gram ili uncu ovog metala. No, to nikako ne znači da neće postati još skuplje u budućnosti, što će ulagačima zapravo donijeti prinos.

Saša Ivanović, vlasnik i direktor Centra Zlata, vodećeg domaćeg distributera poluga i zlatnika, tvrdi kako možemo očekivati nastavak rasta cijene zlata u godinama pred nama:

“U svijetu ulaganja postoji izreka: zlato je skuplje nego jučer, ali jeftinije nego sutra. To što je zlato sada na vrhuncu ne znači da neće uskoro biti na novom, još većem vrhuncu. Tome smo svjedočili nebrojeno puta u zadnjih nekoliko godina. Dapače, mnogi analitičari najavljuju novi rast cijene zlata, a ja osobno smatram kako možemo očekivati cijenu od 5000 eura po unci do početka 2027. godine.”

Foto: Promo

Idemo li prema 5000 eura po unci?

Ivanović nije jedini stručnjak koji predviđa rast cijene zlata u narednom periodu. Analitičari Goldman Sachsa nedavno su iznijeli analizu u kojoj anticipiraju rast cijene unce zlata na 5000 dolara, ako dođe do pada povjerenja u američku središnju banku i dolar.

Još jedna analiza koju su izradili stručnjaci iz LBMA, vodećeg strukovnog udruženja na tržištu zlata, predviđa cijenu od 7000 dolara po unci do 2030. godine, što je također u skladu s već navedenim predviđanjima.

Zlato se tradicionalno smatra sigurnim utočištem za kapital u nesigurnim vremenima pa ne čudi da potražnja za polugama i zlatnicima konstantno raste. Visoka inflacija, geopolitičke napetosti i pad američkog dolara faktori su koji guraju investitore prema zlatu, što utječe na rast njegove cijene. Ovaj će se trend, prema analitičarima, nastaviti.

Ulaganje bez poreza koje je moguće brzo zamijeniti za novac

Osim visokog rasta cijene, investicijsko zlato u fizičkom obliku zlatnih poluga i zlatnika jedan je od rijetkih oblika ulaganja koji je u potpunosti oslobođen baš svih poreza i nameta – sva zarada od ulaganja ostaje investitoru, bez ikakvih obveza prema državi.

Zlatnici i poluge predstavljaju realnu imovinu koju je moguće držati u ruci i ne ovisi o državi, bankama ili financijskom tržištu. Lako su prenosivi i izrazito likvidni jer ih je moguće zamijeniti za gotovinu vrlo brzo bilo gdje u svijetu kroz uslugu otkupa zlata.

Investicijsko zlato dolazi u obliku zlatnih poluga, zlatnika i zlatnih kompleta Foto: Promo

Centar Zlata – centralno mjesto za kupnju i prodaju zlata

Ulaganje u zlato danas je jednostavnije nego ikad prije. Kupnju i prodaju zlatnih poluga i zlatnika moguće je odraditi kod ovlaštenih trgovaca kao što je Centar Zlata – vodeći hrvatski distributer i otkupljivač investicijskog zlata o čemu svjedoče na tisuće pozitivnih recenzija zadovoljnih kupaca, kao i činjenica da se radi o najvećem trgovcu investicijskog zlata u Hrvatskoj već petu godinu zaredom.

Centar Zlata svoje poslovnice ima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, gdje je moguće kupiti odmah dostupne proizvode te na taj način započeti s ulaganjem. Kupljeno zlato možete preuzeti i pohraniti u vlastitom aranžmanu, a postoji i opcija pohrane u sefovima Centra Zlata koja je potpuno besplatna prvih godinu dana za sve klijente.

Prednosti kupnje zlata u Centru Zlata:

Svi proizvodi dostupni odmah

100% osigurana dostava u roku dva dana

Mogućnost besplatne pohrane u sefovima Centra Zlata

Garancija najbolje cijene na tržištu

Širok asortiman proizvoda – od jednog grama do kilograma

Osim poslovnica, kupnja investicijskog zlata moguća je i preko webshopa uz 100% osiguranu dostavu na kućnu adresu u roku samo dva radna dana. U asortimanu Centra Zlata je moguće pronaći proizvode vodećih europskih talionica kao što je švicarski Argor Heraeus ili njemački Heimerle+Meule, a vrijednost vlastitih proizvoda od zlata i srebra moguće je pratiti u realnom vremenu korištenjem mobilne aplikacije “Centar Zlata”.

Najbolju ponudu zlatnika i poluga na tržištu pronađite klikom na poveznicu: CENTAR ZLATA

Djelatnike Centra Zlata za besplatne konzultacije o kupnji ili prodaji zlata možete dobiti pozivom na broj 01 3000 783 ili na e-mail info@centarzlata.com.

Ovaj tekst isključivo je informativne prirode i ne predstavlja investicijski savjet.