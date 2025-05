Ovaj jedinstveni događaj u Hrvatskoj organizira Center for Nonviolent Communication (CNVC), globalna organizacija sa sjedištem u SAD-u, a koju je osnovao dr. Marshall Rosenberg, američki psiholog, medijator, pisac i učitelj te tvorac modela Nenasilne komunikacije. CNVC je jedina ovlaštena institucija za očuvanje Rosenbergove ostavštine i prenošenje njegovog učenja širom svijeta. Domaćin i lokalni partner ovog događanja u Zagrebu je Centar za nenasilnu komunikaciju Hrvatska, čija je zadaća aktivno promicanje kulture dijaloga kroz edukacije, radionice i savjetovanja namijenjena pojedincima, organizacijama i institucijama.

Model Nenasilne komunikacije koristi se diljem svijeta u školama, socijalnim službama, zatvorskom sustavu, mirovnim misijama, poslovnom sektoru i psihoterapiji, a ovaj trening će u Hrvatsku dovesti stručnjake i edukatore iz različitih područja, što otvara prostor za povezivanje i širenje vrijednih praksi unutar naših institucija, škola i zajednica.

Međunarodni intenzivni trening nenasilne komunikacije (IIT) predstavlja duboko iskustveno putovanje u srž nenasilne komunikacije, a polaznike će kroz trening voditi pet istaknutih trenera s različitih kontinenata - Liv Larsson iz Švedske, Mitch Miyagawa iz Kanade, Myriam Verzat iz Francuske, Dmitry Kopina iz Slovenije i Ivana Pejić iz Hrvatske, koji će dijeliti svoja znanja i iskustva u domeni nenasilne komunikacije.

Tijekom 9 dana intenzivnog rada na zagrebačkom Sljemenu sudionici će razvijati emocionalne i socijalne vještine, učiti kako izražavati vlastite potrebe i slušati druge s empatijom te graditi odnose temeljene na razumijevanju, poštovanju i povezanosti.

U sklopu događaja bit će organiziran i okrugli stol pod nazivom Life-enriching education – introduction and implementation of the Nonviolent Communication in various educational systems (Obrazovanje za bolji život – uvod i implementacija nenasilne komunikacije u različite obrazovne sustave) posvećen dijeljenju iskustava dobre prakse o upotrebi nenasilne komunikacije u obrazovanju. Moderatorica okruglog stola bit će prof. dr. sc. Tijana Vukić, voditeljica katedre za medije i komunikaciju Filozofskog fakulteta u Puli.

U svijetu obilježenom sve većim podjelama, sukobima i nesporazumima, ovakav trening nudi konkretne alate za mirnu i učinkovitu komunikaciju – kako u osobnom tako i u profesionalnom životu. Marshallovim komunikacijskim alatom potencijalni sukobi i nelagodni razgovori umjesto uobičajenih automatskih reakcija transformiraju se u miroljubive dijaloge. Modelom Nenasilne komunikacije, jednom kada uspijemo čuti potrebe druge strane, možemo se uzajamno povezati suosjećanjem i pronaći novo rješenje prethodno „bezizlaznih“ problema.

„Ovaj događaj od izuzetnog je značaja za Hrvatsku jer po prvi puta dovodi svjetski priznati model komunikacije i osobnog razvoja na nacionalnu razinu, ukazuje na potrebu za jačanjem emocionalne pismenosti, vještina dijaloga i povezivanja u roditeljstvu, obrazovanju, politici i poslovnom svijetu, te istovremeno promovira vrijednosti koje danas sve više prepoznajemo kao ključne za zdravije društvo: empatiju, suradnju, poštovanje i ljudsku povezanost“, rekla je u najavi događanja Sanjica Ćaćić Hećimović, dopredsjednica Centra za nenasilnu komunikaciju Hrvatska.

Centar za nenasilnu komunikaciju Hrvatska već dugi niz godina provodi programe koji uključuju individualne i grupne edukacije o upravljanju odnosima i nenasilnom rješavanju sukoba kao i treninge za profesionalce iz područja obrazovanja, socijalne pedagogije, psihologije, komunikologije i srodnih struka.

Marshall Rosenberg: „Zamisli svijet kakav želiš živjeti, a onda počni tako živjeti.“

Ovaj trening otvoren je za sve – bilo da ste roditelj, edukator, psiholog, socijalni pedagog, stručnjak iz ljudskih resursa ili jednostavno želite živjeti s više jasnoće i suosjećanja u odnosima.

Više informacija o događaju i edukacijama centra:

www.cnvc.org/learn/intensive-trainings

www.nenasilnakomunikacija.hr

IG: @nenasilna_komunikacija_hr

FB: Nenasilna komunikacija Hrvatska