Društvo HISPACE i Peek&Poke lansirali prvi svemirski meetup u gradu koji teče

U Rijeci je održan prvi svemirski meetup, a da je riječ o večeri za pamćenje svjedoči i činjenica da se u kultnom muzeju informatike Peek&Poke tražilo mjesto više. Događaj je organiziran od strane HISPACE-a, prvog hrvatskog svemirskog hub-a, koje je u Rijeku stiglo u punom sastavu i s ozbiljnom misijom: povezati svemir, znanost i budućnost s lokalnom zajednicom. Publika svih generacija imala je priliku čuti najnovije vijesti iz svijeta svemirskih misija, tehnologije i edukacije, ali i doživjeti ono što su brojni europski i svjetski festivali već prepoznali – Rijeka ima svemirski potencijal, i ne boji se to pokazati!

Foto: Hispace

Jedna od gošći večeri bila je Vedrana Radetić, suosnivačica i članica uprave HISPACE-a te suautorica brenda CroCube – prvog hrvatskog satelita, koji je krajem 2024. godine lansiran u orbitu i još uvijek svakodnevno šalje signale i fotografije natrag na Zemlju. Taj mali, ali moćni satelit pravi je ambasador hrvatske kreativnosti u svemiru.

„CroCube je više od tehnologije, on je dokaz kako male zemlje i mali timovi mogu napraviti velike, povijesne uspjehe kad spoje znanje, entuzijazam i autentičnost.“ - izjavila je Radetić, rođena Riječanka s delničkom adresom.

Foto: Hispace

U svom predavanju okupljenima je na inspirativan način približila dinamiku newspace ere – novog vala svemirskih aktivnosti u kojem privatni sektor sve snažnije preuzima inicijativu u razvoju i lansiranju svemirskih misija, čineći svemir dostupnijim svima. Poseban naglasak stavila je na ulogu marketinga, ne samo u prikupljanju sredstava, već i u privlačenju investitora i partnera kroz jasno oblikovanu i uvjerljivu priču. „Jer u svemir se“ – poručila je – „ne ide samo tehnologijom, već i vizijom koja pokreće ljude“. Te nadodala:

“Svemirska industrija ubrzano se seli iz državnih u privatne ruke, pretvarajući svemir u otvoreno tržište. Industrija je to koja će do 2035. biti jedna od ključnih gospodarskih grana, u vrijednosti od oko dva bilijuna dolara. U toj transformaciji, marketing neće biti samo podrška – on će biti pogon. Bez njega, većina newspace projekata, ma koliko tehnički savršeni bili, ostat će tišina u vakuumu.”

Foto: Hispace

Tom je prilikom s oduševljenjem istaknula i suradnju s Peek&Poke muzejem:

Peek&Poke već je odavno prerastao svoju izvornu ulogu riječkog muzeja informatike, postao je centar inovacija, a njegovi Davor i Tozo, za mene su simbol i uzor posvećenosti i entuzijazma koji godinama stvaraju, podupiru i njeguju kreativnu i naprednu klimu, kako na lokalnoj, tako i na međunarodnoj razini.

Ne zaboravimo napomenuti da je Peek&Poke prvi hrvatski muzej koji je lansirao vlastiti brend u svemir, njihova kampanja „Razglednica iz svemira“ prerasla je u globalno prepoznatljiv projekt, nagrađivan i zapažen od New Yorka do Slovenije.

Upravo ta autentična predanost znanju, inovacijama i radu s mladima bila je ključna za pokretanje suradnje s HISPACE-om. Raduju nas budući projekti koje ćemo realizirati zajedno i time dodatno popularizirati svemir i približiti ga široj publici.

Foto: Hispace

Tanja Prlenda Skenderija, suosnivačica i članica uprave Društva HISPACE, vlasnica dizajnerskog studija WARD iz Zagreba, u svom je predavanju približila izazove brendiranja svemirskih projekata, s osvrtom na izradu vizualnih identiteta prvog hrvatskog satelita CroCube i Društva HISPACE:

„Brendirati nešto u potpunosti novo, a istovremeno povijesno značajno, jedan je od najzahtjevnijih kreativnih izazova koje sam susrela u karijeri. Potrebno je dubinsko istraživanje i pažljiv odabir ključnih elemenata, od nacionalne simbolike, do vizualne primjenjivosti na svim razinama: od tiskanih i digitalnih materijala, pa sve do graviranja na satelit i deployer koji ga nosi u svemir. U takvom procesu presudnu ulogu ima iskustvo. Bila mi je čast osmisliti vizualni identitet i cjelokupni brending prve hrvatske svemirske misije CroCube koji se i danas koristi kao prepoznatljiv simbol važne prekretnice u hrvatskoj svemirskoj povijesti. Posebno me veseli i rad Društva HISPACE, čiji sam suosnivač i autor brenda. Njime ne odražavamo samo našu misiju, već aktivno komuniciramo vrijednosti i ambicije društva, pozivajući zajednicu da nam se pridruži i s nama pozdravi svemir.“

Foto: Hispace

Aktualni predsjednik Društva HISPACE, Bernard Ivezić, ujedno i suvlasnik i direktor Unicorn Underground-a, predstavio je najnovije globalne misije usmjerene na povratak čovjeka na Mjesec, s krajnjim ciljem da ondje ostane trajna ljudska prisutnost.

U svom izlaganju istaknuo je ključne doprinose koje je Društvo HISPACE dosad ostvarilo na hrvatskoj svemirskoj sceni – od niza uspješnih meetupova i organizacije najvećeg svemirskog događaja u Hrvatskoj, do stalnog rasta broja članova koji su prepoznali važnost i potencijal društva.

Pritom je podijelio i ambiciozne planove za budućnost: suradnju s Europskom svemirskom agencijom (ESA), jačanje edukacije i popularizacije svemira među mlađim generacijama, povezivanje različitih industrija te razvoj konkretnih svemirskih projekata na hrvatskom tlu.

Foto: Hispace

Sukladno dosadašnjem radu Peek&Poke-a te svemirskim uspjesima, zaštitno lice legendarnog riječkog muzeja, Davor Pasarić osvrnuo se na suradnju sa društvom HISPACE:

“Ne iznenađuje naš entuzijazam za suradnjom s udrugom HISPACE jer i sami godinama podržavamo sve vezano uz svemirska istraživanja i trudimo se mlade educirati o sprezi računalnih tehnologija s astrofizikom. Muzej računala PEEK&POKE je u svojih 17 godina rada proveo desetak događanja te tematike - od proslava važnih obljetnica, preko radionica, pa do međunarodnih susreta i velike izložbe "Povratak na Mjesec" u suradnji s Pomorskim i povijesnim muzejom Hrvatskog primorja Rijeka. Kada netko pokrene inicijativu za internacionalnu suradnju, razmjenu znanja i ideja, a sve s ciljem da i mi u Hrvatskoj sudjelujemo u putu naše civilizacije u svemir, ne možemo ne sudjelovati, veselimo se suradnji!"

Grad na Rječini odavno njeguje vezu sa zvijezdama, no uz događaje poput ovog, Rijeka se sve jasnije pozicionira i kao regionalno središte svemirske edukacije i inovacije.

S dosadašnjim uspjesima koji uključuju organizaciju najvećeg svemirskog programa u Hrvatskoj, četiri iznimno posjećena meetupa te suradnje s inovativnim muzejima, obrazovnim institucijama i međunarodnim organizacijama, HISPACE se već profilirao kao jedno od najaktivnijih i najutjecajnijih svemirskih društava u regiji. Ipak, njihov najvažniji zadatak tek slijedi - približiti svemir novim generacijama, inspirirati mlade da se uključe, stvaraju, istražuju i sanjaju.

Jer upravo na njima ostaju i svijet i svemir.