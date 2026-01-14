FREEMAIL
Domaći rustikalni craft kruh nastao u suradnji s Boogie Bakeryjem

Domaći rustikalni craft kruh nastao u suradnji s Boogie Bakeryjem
Foto: Promo

Lidlova pekara predstavlja novi proizvod koji spaja zanatsko znanje i svakodnevnu svježinu, Domaći rustikalni craft kruh, nastao u suradnji s Boogie Bakeryjem, povezanom tvrtkom Boogie Laba, poznatog po vrhunskom radu s kiselim tijestom i suvremenom pristupu tradicionalnom pekarstvu.

14.1.2026.
13:39
Promo
Promo

Razvijen uz stručno znanje Boogie Bakeryja, ovaj kruh proizvodi se od kiselog tijesta dobivenog prirodnom fermentacijom, bez aditiva i konzervansa, samo brašno, sol i voda. Rezultat je kruh bogatog okusa, prozračne i sočne sredine te izraženo hrskave korice, koji donosi autentičan craft doživljaj.

Ono što ovaj kruh čini posebnim jest činjenica da se peče u svježoj Lidlovoj pekari, izravno u trgovinama, i to kontinuirano tijekom dana. Time Lidl kupcima osigurava stalnu dostupnost svježe pečenog kruha, uz dosljednu kvalitetu i pristupačnu cijenu.

Domaći rustikalni craft kruh idealan je za svaki obrok: od jednostavnog doručka do bogatih sendviča i toplih obroka. Suradnjom s Boogie Bakeryjem i snagom svoje svježe pekare, Lidl još jednom potvrđuje svoju predanost inovacijama, kvaliteti i svježini koju kupci mogu osjetiti već pri prvom zalogaju.

