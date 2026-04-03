DJ-ica Zaatar donosi ovog petka u Peti Kupe hipnotičko putovanje od Maroka do europskih podija

Oni koji vole savršene začine, dobro poznaju riječ 'zaatar'. Riječ je o kralju začina Bliskog istoka koji obogaćuje svako jelo. No kad je riječ o muzici, Zaatar je Dj-ica koja predstavlja poseban začin elektroničkoj sceni. Upravo ona gošća je nove kolaboracije programa Planet srijeda i Sequences, u petak, 3. travnja u Petom Kupeu.

Rođena u Maroku, s adresom u Francuskoj, Zaatar je izgradila vlastiti zvučni identitet spajajući ono što na prvi pogled možda ne pripada zajedno. U njezinoj glazbi susreću se EBM, New Beat i trance, ali između tih ritmova uvijek se provlači suptilan odjek njezina marokanskog nasljeđa. Rezultat nije fuzija radi egzotike, nego osobni jezik – zvuk koji djeluje istovremeno sirovo i emotivno, plesno i introspektivno.

U glazbi Zaatar uvijek postoji osjećaj putovanja. Ne samo između klubova i gradova, nego između svjetova. Njezini setovi i produkcija zvuče kao noćna vožnja kroz različite geografske i emocionalne krajolike – od sjevernoafričkih melodijskih tragova do hladne, pulsirajuće energije europske scene.

U relativno kratkom vremenu Zaatar je postala jedno od zanimljivijih imena nove generacije body music scene. S takvom reputacijom stiže i u Peti Kupe gdje će joj se pridružiti zaštitna lica programa Planet srijeda i Sequences – Felver i Antonio Zuza.

