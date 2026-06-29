"Debljina nije samo stvar manjka discipline": dr. Perica otkriva zašto se kilogrami nakon dijete vraćaju

Ako ste se ikada nakon ručka osjećali toliko umorno da biste najradije odmah legli spavati, ako ste stalno gladni bez obzira na obroke ili imate osjećaj da vaše tijelo više ne reagira kao nekad — problem možda nije samo u prehrani ni manjku discipline.

Sve više ljudi danas pokušava pronaći odgovor na pitanje kako smršaviti, no kilogrami se često brzo vraćaju, uz kronični umor, manjak energije, lošiji san i osjećaj da tijelo više ne reagira kao nekad.

Danas se sve više govori o tome kako pretilost nije samo pitanje prehrane nego kompleksna metabolička bolest u kojoj veliku ulogu imaju hormoni, metabolizam i način na koji organizam regulira glad i sitost.

Zašto tijelo nekim ljudima "ne dopušta" da smršave?

Upravo se tim problemima svakodnevno bavi i jedan od poznatijih endokrinologa za metaboličke poremećaje dr. Dražen Perica, specijalist endokrinologije i dijabetologije te jedan od nositelja nove Ambulante za metabolički balans Poliklinike Aviva.

"Pretilost nije samo bolest pretjeranog unosa kalorija i manjka fizičke aktivnosti. Riječ je o bolesti kod koje dolazi do disregulacije hormona — hormona sitosti leptina i hormona gladi grelina", objašnjava dr. Perica.

Dodaje kako važnu ulogu ima i GLP-1 hormon koji iz crijeva šalje mozgu signal sitosti te naglašava da pretilost nije bolest samo jednog sustava, nego stanje koje zahvaća više različitih sustava u organizmu.

Moderna medicina danas zna da ne postoji lijek za mršavljenje i da hormoni imaju veliku ulogu u regulaciji apetita i metabolizma, zbog čega organizam kod nekih osoba više ne reagira normalno na osjećaj sitosti. Upravo zato restriktivne dijete često dodatno pojačavaju osjećaj gladi i završavaju vraćanjem izgubljenih kilograma.

Kada umor, glad i kilogrami više nisu "normalni"

Metabolički poremećaji ne utječu samo na tjelesnu težinu. Kod brojnih osoba pojavljuju se i problemi sa spavanjem, kronični umor, iscrpljenost tijekom dana i osjećaj manjka energije čak i nakon dovoljno sna.

Nerijetko godinama žive s osjećajem iscrpljenosti, manjka koncentracije i stalne gladi, a da pritom ni ne sumnjaju da problem može biti povezan s hormonima i metabolizmom.

Kod osoba s viškom kilograma često dolazi i do poremećaja inzulina, čime raste rizik razvoja inzulinske rezistencije, metaboličkog sindroma i dijabetesa tipa 2, što dodatno otežava mršavljenje.

Foto: Poliklinika Aviva

Tijelo ponekad radi protiv osobe koja pokušava smršavjeti

Ljudi koji se godinama bore s kilogramima često osjećaju krivnju jer vjeruju da problem leži isključivo u manjku discipline. Međutim, liječnici danas upozoravaju kako je pretilost kompleksna kronična bolest koja zahtijeva individualni i dugoročni pristup liječenju.

Zato problem nije moguće riješiti univerzalnim dijetama ni kratkotrajnim promjenama navika.

Za osobe s povećanom tjelesnom masom potreban je individualizirani pristup i detaljna dijagnostička obrada koja može pokazati što se zaista događa u organizmu.

Dr. Perica jedan je od nositelja nove Ambulante za metabolički balans

Kako bi se metabolički poremećaji prepoznali na vrijeme i liječili kroz stručnu podršku, u Poliklinici Aviva pokrenuta je nova Ambulanta za metabolički balans koja okuplja multidisciplinarni tim stručnjaka i pacijentima pristupa individualno.

Kao jedan od nositelja Ambulante, dr. Perica sudjeluje u detaljnoj dijagnostičkoj obradi i liječenju pacijenata koji se bore s prekomjernom tjelesnom masom, hormonskim poremećajima, inzulinskom rezistencijom i metaboličkim sindromom.

Cilj nije samo kratkotrajni gubitak kilograma nego dugoročna stabilizacija zdravlja i razumijevanje uzroka zbog kojih organizam ulazi u metabolički disbalans.

Foto: Poliklinika Aviva

Liječenje ne završava izlaskom iz ordinacije

Važnu ulogu u projektu ima i Meddox, domaća digitalna zdravstvena platforma s više od 40 tisuća korisnika, koja kroz aplikaciju i zdravstveni portal korisnicima omogućuje edukativni sadržaj, procjenu rizika, personalizirane preporuke te kontinuiranu podršku tijekom liječenja.

"Pretilost je i dalje nedovoljno prepoznata kao kronična bolest, a mnogi pacijenti često ne znaju kada i kako napraviti prvi korak prema liječenju. Upravo zato željeli smo kroz Meddox omogućiti jednostavan i jasan digitalni put koji korisnike vodi od edukacije i prepoznavanja rizika do konkretne zdravstvene skrbi. U Avivi smo pronašli partnera koji razumije koliko je važno povezati stručni medicinski pristup s digitalnim alatima koji pacijentima olakšavaju pristup liječenju i pružaju podršku tijekom cijelog procesa. Meddox je već integriran s nizom privatnih poliklinika, a vjerujemo da upravo ovakvi projekti predstavljaju važan iskorak prema dostupnijem, povezanijem i učinkovitijem pristupu zdravlju", istaknula je Vesna Babić, suosnivačica Meddoxa.

Organizam često upozorava puno prije ozbiljnih problema

Ako ste i sami primijetili da se borite s kroničnim umorom, pospanošću nakon jela, stalnim osjećajem gladi ili kilogramima koji se vraćaju unatoč dijetama, dodatne informacije o Ambulanti za metabolički balans možete dobiti u Poliklinici Aviva.

Za ostale informacije i narudžbe možete se javiti na broj 01 46 93 111 ili putem e-maila [email protected], a pregled je moguće dogovoriti i putem Meddox aplikacije. Poliklinika Aviva nalazi se na adresi Trpinjska 7, Zagreb.