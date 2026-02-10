David Byrne 28. lipnja dolazi u pulsku Arenu u sklopu spektakularne svjetske turneje "Who Is The Sky?"

„Moja nova prijateljica Olivia Rodrigo pozvala me da interpretiram njezin prvi singl, koji će biti objavljen u paru s objavom naše zajedničke live obrade pjesme ‘Burning Down the House’“, napisao je Byrne na Instagramu. „Shvatio sam da njezina pjesma snažno odjekuje (promijenio sam nekoliko riječi!) i da je univerzalna — svi imamo te osjećaje i imali smo takvo iskustvo… Ovo sam snimio tijekom turneje u Atlanti i Miamiju s nevjerojatnim glazbenicima, pjevačima i plesačima koji su sa mnom. Svi smo se odlično zabavili!“

Rodrigo je dodala: „SOUR ove godine slavi 5 godina! Tim povodom s velikim uzbuđenjem najavljujem nadolazeću seriju iznova osmišljenih obrada albuma SOUR koje će izraditi neki od mojih omiljenih izvođača svih vremena. Počinjemo iznimno snažno s nevjerojatnom preradom pjesme ‘Drivers License’ koju je pripremio jedan od mojih najvećih glazbenih junaka, David Byrne. David nije ništa manje od legende i doslovno sam zaplakala kada sam čula njegovu verziju ove pjesme.“

Foto: Shervin Lainez

David Byrne, legendarni američki kantautor i bivši frontmen kultnog sastava Talking Heads, u nedjelju 28. lipnja 2026. godine prvi put će nastupiti u pulskoj Areni, u organizaciji agencije Mars koncerti. Byrne dolazi u Pulu na krilima upravo objavljenog novog albuma „Who Is The Sky?“, koji je ujedno i naziv svjetske turneje. Na turneji David Byrne nastupa s 13 glazbenika, pjevača i plesača – ekipa uključuje i bend koji je već svirao na Byrneovoj turneji American Utopia.

David Byrne je ponajviše poznat po kreativnom i revolucionarnom razdoblju kada je bio frontmen njujorškog new wave sastava Talking Heads. Hvaljen je i zbog svoje solo karijere u kojoj je istraživao različita glazbena područja, performans i filmsko stvaralaštvo.

Nakon što se sastav Talking Heads raspao 1991. godine, Byrne je nastavio s brojnim solo projektima. Objavljivao je solo albume, sudjelovao u raznim filmskim i scenskim produkcijama te osnovao glazbenu izdavačku kuću Luaka Bop, koja je odigrala ključnu ulogu u predstavljanju inovativnih južnoameričkih i afričkih umjetnika zapadnoj publici.

Tijekom svoje nevjerojatne karijere Byrne je osvojio Oscara, Zlatni globus, nagradu Grammy te posebnu nagradu Tony, a uvršten je i u Rock and Roll Hall of Fame.

David Byrne će u susjednoj Hrvatskoj nastupiti već četvrti put; 1982. godine nastupio je sa skupinom Talking Heads. U Sloveniji je posljednji put nastupio 2009. godine, kada je u Križankama priredio pravi glazbeno-plesni spektakl.

U studenom je Byrne objavio album „Who Is The Sky?“, koji je izašao zajedno sa singlom „T Shirt“. Pjesma, koju je producirao Byrneov dugogodišnji prijatelj i suradnik Brian Eno, klasična je elektro-pop skladba, naglašena blago humorističnim, ali uvijek iskrenim političkim komentarom. Pjesma je ubrzo postala jedna od najtraženijih na aktualnoj Byrneovoj turneji.

Foto: Shervin Lainez

U nastavku nekoliko citata o dosada održanim koncertima na aktualnoj turneji Davida Byrnea.

„Na svoj neobično suptilan način, David Byrne jedan je od najelektrizirajućih glazbenika posljednjih 50 godina.“ – Variety

„David Byrne je junak protestnog punka kojeg trebaju ova turbulentna vremena.“ – The Philadelphia Inquirer

„Osoba bi morala imati kameno srce da ne pronađe nešto duboko rezonantno ili dirljivo u Byrneovom nastupu, koji bi vjerojatno mogao biti jedna od najistaknutijih koncertnih produkcija u novijoj povijesti“ – Forbes

„Predstava koja afirmira život ispunjena glazbom i kazalištem te velikodušnom ljubavlju prema neizvjesnim vremenima.“ - Los Angeles Daily News

„Koncert Davida Byrnea nije kao većina koncerata - to je predstava, u svakom smislu te riječi.“ – Consequence

„Radosna proslava zajedništva i povezanosti“ – MOJO

„Byrne je podsjetio publiku da kada dođe do kritičnog trenutka, 'Kao ljudi, volimo biti zajedno.' To je definitivno vrijedilo za publiku u Wangu u petak, koja je, zahvaljujući Byrneovom s ljubavlju postavljenom spektaklu, možda zapravo napustila zgradu osjećajući se malo bolje u vezi svijeta i jedni drugih“ – Boston.com

„Byrne ostaje neumorni izvođač: pleše, pjeva, svira gitaru i vodi zamršenu koreografiju. Uz podršku dinamičnog ansambla udaraljkaša, gitarista i vokala, svakog podjednako animiranog i preciznog, predstava je postala zajedničko iskustvo koje se na trenutke činilo gotovo duhovnim.“ – Denver Westword

„Razigrana i uzdižuća priroda bila je savršen okvir za set od 21 pjesme, koji je donio teške teme u čaši napola punoj.“ – Chicago Sun Times

Koncert će se održati pod pokroviteljstvom Grada Pule, Arheološkog muzeja Istre te Turističke zajednice Pule.