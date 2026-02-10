David Byrne 28. lipnja dolazi u pulsku Arenu u sklopu spektakularne svjetske turneje "Who Is The Sky?"
Na poziv Olivije Rodrigo, David Byrne je na turneji snimio obradu pjesme „Drivers License“. Olivia Rodrigo je povodom pete obljetnice svog iznimno uspješnog debitantskog singla „Drivers License“ pozvala prijatelja Davida Byrnea da sudjeluje u obradi.
„Moja nova prijateljica Olivia Rodrigo pozvala me da interpretiram njezin prvi singl, koji će biti objavljen u paru s objavom naše zajedničke live obrade pjesme ‘Burning Down the House’“, napisao je Byrne na Instagramu. „Shvatio sam da njezina pjesma snažno odjekuje (promijenio sam nekoliko riječi!) i da je univerzalna — svi imamo te osjećaje i imali smo takvo iskustvo… Ovo sam snimio tijekom turneje u Atlanti i Miamiju s nevjerojatnim glazbenicima, pjevačima i plesačima koji su sa mnom. Svi smo se odlično zabavili!“
Rodrigo je dodala: „SOUR ove godine slavi 5 godina! Tim povodom s velikim uzbuđenjem najavljujem nadolazeću seriju iznova osmišljenih obrada albuma SOUR koje će izraditi neki od mojih omiljenih izvođača svih vremena. Počinjemo iznimno snažno s nevjerojatnom preradom pjesme ‘Drivers License’ koju je pripremio jedan od mojih najvećih glazbenih junaka, David Byrne. David nije ništa manje od legende i doslovno sam zaplakala kada sam čula njegovu verziju ove pjesme.“
David Byrne, legendarni američki kantautor i bivši frontmen kultnog sastava Talking Heads, u nedjelju 28. lipnja 2026. godine prvi put će nastupiti u pulskoj Areni, u organizaciji agencije Mars koncerti. Byrne dolazi u Pulu na krilima upravo objavljenog novog albuma „Who Is The Sky?“, koji je ujedno i naziv svjetske turneje. Na turneji David Byrne nastupa s 13 glazbenika, pjevača i plesača – ekipa uključuje i bend koji je već svirao na Byrneovoj turneji American Utopia.
David Byrne je ponajviše poznat po kreativnom i revolucionarnom razdoblju kada je bio frontmen njujorškog new wave sastava Talking Heads. Hvaljen je i zbog svoje solo karijere u kojoj je istraživao različita glazbena područja, performans i filmsko stvaralaštvo.
Nakon što se sastav Talking Heads raspao 1991. godine, Byrne je nastavio s brojnim solo projektima. Objavljivao je solo albume, sudjelovao u raznim filmskim i scenskim produkcijama te osnovao glazbenu izdavačku kuću Luaka Bop, koja je odigrala ključnu ulogu u predstavljanju inovativnih južnoameričkih i afričkih umjetnika zapadnoj publici.
Tijekom svoje nevjerojatne karijere Byrne je osvojio Oscara, Zlatni globus, nagradu Grammy te posebnu nagradu Tony, a uvršten je i u Rock and Roll Hall of Fame.
David Byrne će u susjednoj Hrvatskoj nastupiti već četvrti put; 1982. godine nastupio je sa skupinom Talking Heads. U Sloveniji je posljednji put nastupio 2009. godine, kada je u Križankama priredio pravi glazbeno-plesni spektakl.
U studenom je Byrne objavio album „Who Is The Sky?“, koji je izašao zajedno sa singlom „T Shirt“. Pjesma, koju je producirao Byrneov dugogodišnji prijatelj i suradnik Brian Eno, klasična je elektro-pop skladba, naglašena blago humorističnim, ali uvijek iskrenim političkim komentarom. Pjesma je ubrzo postala jedna od najtraženijih na aktualnoj Byrneovoj turneji.
Ulaznice u prodaji u sustavu Eventim.
U nastavku nekoliko citata o dosada održanim koncertima na aktualnoj turneji Davida Byrnea.
„Na svoj neobično suptilan način, David Byrne jedan je od najelektrizirajućih glazbenika posljednjih 50 godina.“ – Variety
„David Byrne je junak protestnog punka kojeg trebaju ova turbulentna vremena.“ – The Philadelphia Inquirer
„Osoba bi morala imati kameno srce da ne pronađe nešto duboko rezonantno ili dirljivo u Byrneovom nastupu, koji bi vjerojatno mogao biti jedna od najistaknutijih koncertnih produkcija u novijoj povijesti“ – Forbes
„Predstava koja afirmira život ispunjena glazbom i kazalištem te velikodušnom ljubavlju prema neizvjesnim vremenima.“ - Los Angeles Daily News
„Koncert Davida Byrnea nije kao većina koncerata - to je predstava, u svakom smislu te riječi.“ – Consequence
„Radosna proslava zajedništva i povezanosti“ – MOJO
„Byrne je podsjetio publiku da kada dođe do kritičnog trenutka, 'Kao ljudi, volimo biti zajedno.' To je definitivno vrijedilo za publiku u Wangu u petak, koja je, zahvaljujući Byrneovom s ljubavlju postavljenom spektaklu, možda zapravo napustila zgradu osjećajući se malo bolje u vezi svijeta i jedni drugih“ – Boston.com
„Byrne ostaje neumorni izvođač: pleše, pjeva, svira gitaru i vodi zamršenu koreografiju. Uz podršku dinamičnog ansambla udaraljkaša, gitarista i vokala, svakog podjednako animiranog i preciznog, predstava je postala zajedničko iskustvo koje se na trenutke činilo gotovo duhovnim.“ – Denver Westword
„Razigrana i uzdižuća priroda bila je savršen okvir za set od 21 pjesme, koji je donio teške teme u čaši napola punoj.“ – Chicago Sun Times
Koncert će se održati pod pokroviteljstvom Grada Pule, Arheološkog muzeja Istre te Turističke zajednice Pule.