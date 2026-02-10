Zagrebačko glazbeno proljeće od 20. do 22. ožujka u Lisinskom, tema: Glazba – Poezija

S prvim buđenjem prirode, u organizaciji Dvorane Lisinski i Zagrebačke filharmonije, očekuje nas šaroliki program još jednog Zagrebačkog glazbenog proljeća. Rade Šerbedžija i Miroslav Tadić, Zagrebačka filharmonija i Zbor HRT-a, Zagrebački solisti i sastav Cinkuši, Hrvoje Hegedušić, Nina Bajsić, Nina Romić, Mary May (Marija Butirić), ali i petanest vrhunskih vokalnih umjetnika samo su neki od izvođača koji će nastupiti na festivalu koji je već našao svoje čvrsto mjesto na našoj kulturnoj sceni!

U počast obljetnici Balada

Zagrebačko glazbeno proljeće bit će i u znaku 90. obljetnice prvog izdanja besmrtnih Balada Petrice Kerempuha Miroslava Krleže, čije je prvo tiskano izdanje ugledalo svjetlo dana 1936. godine u Ljubljani.

I ovaj put umjetnički ravnatelj festivala je šef dirigent Zagrebačke filharmonije Dawid Runtz, a autorica programskog koncepta i programskog sadržaja je Nina Čalopek, muzikologinja i ravnateljica Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Središnji dio festivala, četverodijelni koncertni program u subotu, osmislio je naš ugledni bariton Matija Meić, koji i sudjeluje u samoj izvedbi programa.

Promocija notnih izdanja MIC-a

Sve će početi u petak, 20. ožujka promocijom notnih izdanja hrvatske glazbe u izdanju Muzičkog informativnog centra (MIC) Dvorane Lisinski, odnosno skladbi Ive Lhotke-Kalinskog, Ivane Lang i Anđelka Klobučara, koje će potom biti izvedene na svečanom koncertu otvorenja festivala, kao i Dječakov čarobni rog Gustava Mahlera i nova skladba – pobjednica Natječaja čiji se ishod još čeka!

Subotnji maraton – četiri koncerta popijevki i dva razgovora

Subota, 21. ožujka rezervirana je za četiri koncerta popijevki (mahom) hrvatskih skladatelja. Grupirane u četiri tematske cjeline, tumačit će ih naši istaknuti vokalni umjetnici uz glasovirsku pratnju: Darija Auguštan, Ivana Srbljan, Marija Kuhar Šoša, Marija Lešaja, Evelin Novak, Josipa Bainac-Hausknecht, Martina Menegoni, Emilia Rukavina, Roko Radovan, Matteo Ivan Rašić, Josip Švagelj, Mislav Lucić, Jurica Jurasić Kapun, Leon Košavić i Matija Meić.

Prvi koncert posvećen je vokalnoj lirici hrvatskih skladatelja na stranu poeziju, drugi skladbama živućih skladatelja na poeziju hrvatskih pjesnika, treći donosi pjesme sjete, kušnje i smrti, a četvrti skladbe strasti života i ljubavi.

Sa skladateljima i književnicima

U okviru tog programa muzikologinja Dina Puhovski razgovarat će o odnosu glazbe i poezije s uglednim hrvatskih skladateljima, a što o glazbi u poeziji i obrnuto misle hrvatski pjesnici, u prigodnom će razgovoru svoje kolege pitati književnik Ivica Prtenjača.

Posljednjeg dana festivala, u nedjelju, 22. ožujka Zbor HRT-a nastupa s programom Uglazbljeni Nazor, koji će prvi put izvesti 10. veljače u zagrebačkoj Laubi.

Ima li šanse za šansonu?

Nedjeljno poslijepodne festivala posvećeno je hrvatskoj šansoni. S pitanjem Ima li šanse za šansonu?, Sonja Mrnjavčić razgovarat će s kantautoricama Ninom Bajsić, Mary May i Ninom Romić. Slijedi razgovor s bardom zagrebačke škole šansone, svestranim umjetnikom Hrvojem Hegedušićem, koji će moderirati Branimira Lazarin.

Završni koncert manifestacije, u Velikoj dvorani, bit će posveta glazbi i poeziji Arsena Dedića i to stihovima koje će kazivati, ali i pjevati Rade Šerbedžija uz gitarista Miroslava Tadića i Zagrebačke soliste. Ujedno je to jedini koncert za koji se ulaznice kupuju, a besplatne ulaznice za sve ostale programe možete preuzeti od 20. veljače na blagajni Dvorane Lisinski.

Dobro došli u Dvoranu Lisinski na još jedno proljeće hrvatske glazbene umjetnosti – Zagrebačko glazbeno proljeće!