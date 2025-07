Last minute ljetovanje? /

Crikvenička rivijera zove!

Grad Crikvenica Foto: Tz Crikvenica

Niste stigli planirati odmor - last minute je ponekad najbolja odluka! Dosta vam je vrućeg gradskog asfalta i dosadne svakodnevice? Nema potrebe za dugim planiranjem – Crikvenička rivijera savršen je izbor za spontani, last minute bijeg na more! Bilo da ste u Zagrebu, Ljubljani, Varaždinu ili okolici, do kristalno čistog mora stižete za samo nekoliko sati vožnje.