Blagdanska ponuda vina 2025.
Bliži se vrijeme blagdana koje zaslužuje biti obogaćeno istinskim užitkom koji uključuje trenutke zajedništva, smijeha i veselja. Zato su iz Vinarije Kutjevo pripremili ekskluzivnu blagdansku ponudu vina koja će biti savršena pratnja za ove posebne trenutke.
Posebna ponuda obuhvaća prepoznatljive linije vrhunskih vina te pažljivo odabrane poklon pakete koji mogu biti idealan kao dar, ali i izbor za vlastito uživanje u blagdanskim trenucima.
U blagdanskoj ponudi možete pronaći vrhunska vina koja su osvojila brojne nagrade na prestižnim međunarodnim ocjenjivanjima, ulje sjemenki grožđa, arhivska i predikatna vina te destilati.
Poseban naglasak stavljen je na linije premium vina - De Gotho, Maximo i Koriu, koje odražavaju vrhunsku kvalitetu i tradiciju Vinarije Kutjevo, a koja sa svojom profinjenošću upotpunjuju blagdanski doživljaj.
Predblagdansko i blagdansko razdoblje stvoreno je za darivanje i dijeljenje posebnih trenutaka, zato iz Vinarije Kutjevo pozivaju da zavirite u blagdansku ponudu i pronađete paket po svojoj mjeri. Saznajte više na linku.