Blagdanska ponuda vina 2025.

Foto: Promo

Bliži se vrijeme blagdana koje zaslužuje biti obogaćeno istinskim užitkom koji uključuje trenutke zajedništva, smijeha i veselja. Zato su iz Vinarije Kutjevo pripremili ekskluzivnu blagdansku ponudu vina koja će biti savršena pratnja za ove posebne trenutke.

31.10.2025.
11:10
Posebna ponuda obuhvaća prepoznatljive linije vrhunskih vina te pažljivo odabrane poklon pakete koji mogu biti idealan kao dar, ali i izbor za vlastito uživanje u blagdanskim trenucima.  

Foto: Promo

U blagdanskoj ponudi možete pronaći vrhunska vina koja su osvojila brojne nagrade na prestižnim međunarodnim ocjenjivanjima, ulje sjemenki grožđa, arhivska i predikatna vina te destilati.  

Foto: Promo

Poseban naglasak stavljen je na linije premium vina - De Gotho, Maximo i Koriu, koje odražavaju vrhunsku kvalitetu i tradiciju Vinarije Kutjevo, a koja sa svojom profinjenošću upotpunjuju blagdanski doživljaj.

Foto: Promo

Predblagdansko i blagdansko razdoblje stvoreno je za darivanje i dijeljenje posebnih trenutaka, zato iz Vinarije Kutjevo pozivaju da zavirite u blagdansku ponudu i pronađete paket po svojoj mjeri. Saznajte više na linku.

