Blagdanska ponuda vina 2025.

Posebna ponuda obuhvaća prepoznatljive linije vrhunskih vina te pažljivo odabrane poklon pakete koji mogu biti idealan kao dar, ali i izbor za vlastito uživanje u blagdanskim trenucima.

U blagdanskoj ponudi možete pronaći vrhunska vina koja su osvojila brojne nagrade na prestižnim međunarodnim ocjenjivanjima, ulje sjemenki grožđa, arhivska i predikatna vina te destilati.

Poseban naglasak stavljen je na linije premium vina - De Gotho, Maximo i Koriu, koje odražavaju vrhunsku kvalitetu i tradiciju Vinarije Kutjevo, a koja sa svojom profinjenošću upotpunjuju blagdanski doživljaj.

Predblagdansko i blagdansko razdoblje stvoreno je za darivanje i dijeljenje posebnih trenutaka, zato iz Vinarije Kutjevo pozivaju da zavirite u blagdansku ponudu i pronađete paket po svojoj mjeri. Saznajte više na linku.