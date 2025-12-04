Blagdanska čarolija Sam u kući uz glazbu uživo ponovno puni Lisinski

Kultni film Sam u kući ponovno će biti prikazan uz glazbu Johna Williamsa izvedenu uživo u interpretaciji Zagrebačke filharmonije. Koncerti će se održati u subotu, 19. prosinca, u 16:30 i 20:30 sati u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a velik interes publike i ove je godine rezultirao — rasprodanim terminima u rekordnom roku.

Po drugi put zaredom, zagrebačka se publika pridružuje globalnoj koncertnoj tradiciji koja istoga dana oduševljava gledatelje diljem svijeta. Na isti dan kada Home Alone in Concert izvodi prestižni New York Philharmonic, isti program donosi i Zagrebačka filharmonija, potvrđujući status Zagreba kao dijela međunarodne mreže glazbenih metropola koje ugošćuju ovaj globalni fenomen.

Upravo izvedba Zagrebačke filharmonije bit će posebna atrakcija večeri. Precizna i emotivna interpretacija glazbe Johna Williamsa, usklađena u sekundi s filmskom slikom, oživljava poznate scene na sasvim nov način. Od nježnih i nostalgičnih motiva do dinamičnih glazbenih trenutaka koji prate Kevinove slavne dosjetke — glazba izvedena uživo stvara jedinstveni spoj kina i koncerta.

Home Alone in Concert gostuje u najpoznatijim svjetskim dvoranama, uključujući londonski Royal Albert Hall, glasgowski Royal Concert Hall i praški O2 Universum, kao i vodeće sjevernoameričke koncertne centre poput David Geffen Halla u New Yorku, Orpheum Theatrea u Vancouveru i Symphony Centra u Chicagu. Ovaj impresivni raspored potvrđuje status programa kao jednog od najomiljenijih blagdanskih filmsko-glazbenih događanja.

„Ponosni smo što Zagrebačka filharmonija i ove godine donosi zagrebačkoj publici jedan od najpoznatijih filmsko-glazbenih projekata na svijetu. Sam u kući nije samo film bogat nostalgijom, nego i glazbeno remek-djelo Johna Williamsa koje u izvedbi uživo dobiva novu dimenziju. Važno nam je što se Zagreb ovim programom svrstava uz bok najvećih glazbenih metropola, ali još nam je važnija radost publike koja ovakve projekte doživljava kao nešto posebno i zajedničko“, ističe ravnatelj Zagrebačke filharmonije Filip Fak.