Međunarodno priznanje za Polikliniku Aviva /

AACI akreditacija i tri certifikata kvalitete

AACI akreditacija i tri certifikata kvalitete
×
Foto: Poliklinika Aviva

Poliklinika Aviva, jedna od vodećih privatnih zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj, potvrdila je svoju izvrsnost i predanost najvišim standardima kvalitete i sigurnosti stjecanjem čak četiri međunarodno priznata priznanja: prestižne AACI akreditacije te certifikata ISO 9001:2015, ISO 7101:2023 i EN 15224:2016.

1.10.2025.
16:02
Promo
Poliklinika Aviva

Time se Aviva svrstala među rijetke zdravstvene ustanove u regiji koje ispunjavaju najstrože međunarodne standarde u organizaciji rada, sigurnosti pacijenata i pružanju medicinskih usluga.

AACI akreditacija i tri certifikata kvalitete
Foto: Poliklinika Aviva

„Poliklinika Aviva gotovo 50 godina gradi svoj ugled kroz stručnost, inovacije i povjerenje pacijenata. Naš je glavni cilj uvijek bio i ostao pacijent – njegova sigurnost, zadovoljstvo i kvaliteta skrbi. Posebno smo ponosni na certifikat ISO 7101:2023, prvi u privatnom zdravstvenom poduzetništvu u Hrvatskoj, što jasno potvrđuje našu pionirsku ulogu i posvećenost stalnom unaprjeđenju kvalitete na međunarodno priznatoj razini. Ova akreditacija i certifikati za nas nisu samo priznanje, već i obveza da nastavimo ulagati u izvrsnost i da budemo prvi izbor za visokokvalitetne zdravstvene usluge – dodajući godine životu i život godinama“, izjavila je dr. sc. Nevenka Kovač, dr.med., ravnateljica Poliklinike Aviva.

AACI akreditacija i tri certifikata kvalitete
Foto: Poliklinika Aviva

Proces procjene obuhvatio je sve segmente rada – od medicinskih postupaka i sigurnosti pacijenata do upravljanja kvalitetom i organizacijskih procesa.

„Kao glavna medicinska direktorica, izuzetno sam ponosna što je Poliklinika Aviva dobila prestižnu AACI akreditaciju (American Accreditation Commission International). Ovo postignuće potvrđuje našu predanost najvišim standardima kvalitete zdravstvene skrbi i sigurnosti pacijenata te pokazuje da naše kliničke prakse i organizacijski procesi zadovoljavaju stroge međunarodne kriterije.

AACI akreditacija i tri certifikata kvalitete
Foto: Poliklinika Aviva

Uložili smo velik trud da naše usluge budu u skladu s globalno priznatim najboljim praksama, a akreditacija i certifikati dodatno jačaju povjerenje koje nam pacijenti svakodnevno ukazuju. Oni potvrđuju našu posvećenost pružanju skrbi utemeljene na dokazima, u sigurnom i učinkovitom okruženju. Za Polikliniku Aviva, ovo je važna prekretnica koja označava početak novog razdoblja kontinuirane izvrsnosti i liderstva u hrvatskom zdravstvu“, izjavila je doc. prim. dr. sc. Sandra Morović, spec. neurolog, viša znanstvena suradnica, glavna medicinska direktorica Arsano Medical Group.

AACI akreditacija i tri certifikata kvalitete
Foto: Poliklinika Aviva

Dobivanjem ovih međunarodnih priznanja Poliklinika Aviva ne samo da potvrđuje svoju dugogodišnju predanost kvaliteti, već stvara i jasnu tržišnu razliku. Sada se pozicionira kao jedna od najeminentnijih poliklinika u Hrvatskoj i regiji, s međunarodno potvrđenim standardima koji pacijentima jamče sigurnost, povjerenje i vrhunsku skrb.

Poliklinika Aviva – dodaje godine vašem životu i život vašim godinama.

Još iz rubrike
Istraži jezive zločine na Voyo!
Kaufland
Pročitaj i ovo
najčitanije
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Međunarodno priznanje za Polikliniku Aviva /
AACI akreditacija i tri certifikata kvalitete