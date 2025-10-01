AACI akreditacija i tri certifikata kvalitete

Time se Aviva svrstala među rijetke zdravstvene ustanove u regiji koje ispunjavaju najstrože međunarodne standarde u organizaciji rada, sigurnosti pacijenata i pružanju medicinskih usluga.

Foto: Poliklinika Aviva

„Poliklinika Aviva gotovo 50 godina gradi svoj ugled kroz stručnost, inovacije i povjerenje pacijenata. Naš je glavni cilj uvijek bio i ostao pacijent – njegova sigurnost, zadovoljstvo i kvaliteta skrbi. Posebno smo ponosni na certifikat ISO 7101:2023, prvi u privatnom zdravstvenom poduzetništvu u Hrvatskoj, što jasno potvrđuje našu pionirsku ulogu i posvećenost stalnom unaprjeđenju kvalitete na međunarodno priznatoj razini. Ova akreditacija i certifikati za nas nisu samo priznanje, već i obveza da nastavimo ulagati u izvrsnost i da budemo prvi izbor za visokokvalitetne zdravstvene usluge – dodajući godine životu i život godinama“, izjavila je dr. sc. Nevenka Kovač, dr.med., ravnateljica Poliklinike Aviva.

Proces procjene obuhvatio je sve segmente rada – od medicinskih postupaka i sigurnosti pacijenata do upravljanja kvalitetom i organizacijskih procesa.

„Kao glavna medicinska direktorica, izuzetno sam ponosna što je Poliklinika Aviva dobila prestižnu AACI akreditaciju (American Accreditation Commission International). Ovo postignuće potvrđuje našu predanost najvišim standardima kvalitete zdravstvene skrbi i sigurnosti pacijenata te pokazuje da naše kliničke prakse i organizacijski procesi zadovoljavaju stroge međunarodne kriterije.

Uložili smo velik trud da naše usluge budu u skladu s globalno priznatim najboljim praksama, a akreditacija i certifikati dodatno jačaju povjerenje koje nam pacijenti svakodnevno ukazuju. Oni potvrđuju našu posvećenost pružanju skrbi utemeljene na dokazima, u sigurnom i učinkovitom okruženju. Za Polikliniku Aviva, ovo je važna prekretnica koja označava početak novog razdoblja kontinuirane izvrsnosti i liderstva u hrvatskom zdravstvu“, izjavila je doc. prim. dr. sc. Sandra Morović, spec. neurolog, viša znanstvena suradnica, glavna medicinska direktorica Arsano Medical Group.

Dobivanjem ovih međunarodnih priznanja Poliklinika Aviva ne samo da potvrđuje svoju dugogodišnju predanost kvaliteti, već stvara i jasnu tržišnu razliku. Sada se pozicionira kao jedna od najeminentnijih poliklinika u Hrvatskoj i regiji, s međunarodno potvrđenim standardima koji pacijentima jamče sigurnost, povjerenje i vrhunsku skrb.

Poliklinika Aviva – dodaje godine vašem životu i život vašim godinama.