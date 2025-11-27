FREEMAIL
XYZ donosi najekskluzivniji Black Friday

25% popusta na cjelokupnu kupovinu — promišljena moda za one koji biraju trajno, ne prolazno

25% popusta na cjelokupnu kupovinu — promišljena moda za one koji biraju trajno, ne prolazno
Foto: XYZ

Ove godine, XYZ ne predstavlja samo još jedan Black Friday — već Most Exclusive Black Friday, posebno iskustvo koje redefinira sezonski shopping.

27.11.2025.
11:25
Antonio Raos
XYZ

Od 27. studenog do 1. prosinca, u XYZ storeovima očekuje vas 25% popusta na cjelokupnu kupovinu, uz napomenu da u akciji ne sudjeluju brendovi COACH, LONGCHAMP i GOLDEN GOOSE.

25% popusta na cjelokupnu kupovinu — promišljena moda za one koji biraju trajno, ne prolazno
Foto: XYZ

Pod okriljem kolekcije High Country, inspirirane planinom kao simbolom snage, izdržljivosti i ravnoteže, XYZ naglašava komade koji traju duže od jedne sezone.

25% popusta na cjelokupnu kupovinu — promišljena moda za one koji biraju trajno, ne prolazno
Foto: XYZ

Jakne koje pouzdano prate smjene hladnoće i proljetnih toplijih dana, pletenina koja postaje drugi sloj vašeg ritma, te klasici koji nadilaze trendove — svaki je komad promišljen, stabilan i bezvremenski poput planinskih vrhova koji su inspirirali kolekciju.

25% popusta na cjelokupnu kupovinu — promišljena moda za one koji biraju trajno, ne prolazno
Foto: XYZ

Ovo nije Black Friday koji potiče brzu kupnju — ovo je poziv na ulaganje u trajnu kvalitetu, u odjeću koja raste s vama, prati vaše korake i mijenja se s vašim životnim usponima.

25% popusta na cjelokupnu kupovinu — promišljena moda za one koji biraju trajno, ne prolazno
Foto: XYZ

Od prepoznatljivih RALPH LAUREN torbi i Boss traperica, preko Karl Lagerfeld detalja, pa sve do sofisticiranih modela iz kuća poput AllSaints, Kate Spade, Joop!— XYZ nudi modne komade koji podižu svaki stil na novu razinu.

25% popusta na cjelokupnu kupovinu — promišljena moda za one koji biraju trajno, ne prolazno
Foto: XYZ

Najekskluzivniji Black Friday u XYZ storeu poziva vas na pažljivo odabrane komade koji prate životne ritmove, godišnja doba i vaše osobne vrhunce koje svakodnevno osvajate. XYZ ove godine ne nudi samo popust — nudi iskustvo.

25% popusta na cjelokupnu kupovinu — promišljena moda za one koji biraju trajno, ne prolazno
Foto: XYZ

Black Friday ponuda dostupna je u Arena Centru Zagreb i City Center one Split, a kupnju možete obaviti i iz udobnosti vlastitog doma — jednostavno, brzo i sigurno putem xyzfashionstore.com.

ekskluzivnu premijeru 'Sandokan' gledaj na Voyo!
Kaufland
