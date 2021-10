Razlozi za kašnjenje menstruacije

Kašnjenje menstruacije kod brojnih žena izaziva brigu. Prvi razlog koji obično pada napamet jest trudnoća. Međutim, postoje brojni razlozi za kašnjenje ili izostanak menstruacije koji nisu povezani s trudnoćom. Brojni od njih su prolazni i bezopasni, ali kašnjenje menstruacije ili neredoviti ciklusi mogu upućivati na bolesti koje zahtijevaju praćenje i liječenje.

Normalan menstruacijski ciklus

Svaki menstrualni ciklus traje od prvog dana menstruacije do pojave slijedeće menstruacije. Normalno trajanje iznosi od 21 do 35 dana. Menstrualno krvarenje traje od 3 do 7 dana. Ciklusi se sastoje od dvije faze:

Folikularne faze u kojoj se tijelo sprema za ovulaciju (izbacivanje zrele jajne stanice spremne za oplodnju)

Luteinske faze koja kreće nakon ovulacije

Važno je zapamtiti da prva faza može jako varirati u duljini, dok druga traje od 12 do 14 dana. To može biti potpuno normalno. Iz toga proizlazi da će menstruacija nastupiti obično 14 dana nakon ovulacije.

Simptomi ovulacije uključuju:

Promjenu cervikalne sluzi koja postaje prozirna poput bjelanjka

Blago vaginalno krvarenje

Blagu bol u zdjelici i donjem dijelu trbuha

Promjenu bazalne temperature

Praćenje menstrualnog ciklusa važno je zbog uvida u zdravstveno stanje i određivanja datuma eventualnog početka trudnoće.

Rani znakovi trudnoće

Mnoge žene u početku trudnoće nisu niti svjesne da su u drugom stanju. Neki od ranih znakova trudnoće mogu biti:

Grčevi i vaginalno krvarenje obično su simptomi menstruacije. Oplodnja jajne stanice događa se neposredno nakon ovulacije. Implantacija (ugradnja djeteta u maternicu) se događa nakon 12 do 14 dana, što odgovara datumu početka iduće menstruacije (proučite prvi odlomak). Tijekom implantacije, može se javiti implantacijsko kravarenje i blagi grčevi što nalikuje na mjesečnicu, ali je slabije i oskudnije.

Promjene grudi uključuju bolnost i osjećaj napetosti.

Umor u trudnoći je posljedica hormonalnih promjena.

Mučnina i povraćanje javljaju se najčešće ujutro, ali ne moraju se javiti kod svih žena.

Zašto mi kasni menstruacija, a nisam trudna?

Kašnjenje menstruacije znači da je prošlo 5 ili više dana od datuma očekivane menstruacije. Ako je prošlo više od 6 tjedana, menstruacija je u potpunosti izostala. Neredoviti ciklusi normalni su početkom puberteta i prije menopauze, ali i tijekom dojenja.

Brojni poremećaji mogu dovesti do promjena u menstrualnom ciklusu.