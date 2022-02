Crvene točkice po tijelu - Koje je njihovo značenje?

Crvene točkice po tijelu pojavljuju se vrlo često.

Pojava crvenih točkica, mrlja i plikova po tijelu česta je i gotovo 90% ljudi barem jednom u životu posjeti liječnika sa ovim simptomom.

Brojne dijagnoze mogu izazvati pojavu točkica po tijelu, od kojih su neke česte i svakodnevne, a druge se pojavljuju rijetko i u tropskim krajevima. Uzroke crvenila možemo podijeliti na infektivne (u sklopu zaraznih bolesti) , alergijske (kod alergije na neki vanjski uzročnik) ili autoimune ( u sklopu nekih autoimunih bolesti)

Osip

Osip je čest simptomi brojnih zaraznih bolesti. Većina ih se danas rijetko pojavljuje zbog cijepljenja, međutim široku lepezu dijagnoza možemo povezati s pojavom osipa. Osip je pojava crvenih točkica i mrljica, nastaje naglo, u nekoliko sati i prethodi pojavi drugih simptoma, poput vrućice, kašlja ili općeg lošeg stanja. Bolesti koje su karakterizirane osipima nazivamo osipnim bolestima. Među njima su ospice, zaušnjaci, šarlah, vodene kozice. Svaka od njih ima posebnu distribuciju osipa po tijelu i svoje specifičnosti. Kod ospica osip se pojavljuje po trupu, a zatim po udovima. Kod šarlaha osip prethodi vrućici, a javlja se na vratu, na licu i na prsima. Vodene kozice karakterizirane su rijeđim ili gušćim osipom koji se javlja prvo na rukama i nogama, a zatim i na trupu, tijekom 2 dana osoba je puna mrljica, koje se postupno pretvaraju u gnojne pustule, pucaju i suše se. U sklopu zaraze parvovirusom pojavljuje se osip na donjim udovima koji jako svrbi i izaziva neugodne simptome.

Petehije

Petehije su hemoragične pjegice vidljive na koži i sluznicama, a javljaju se kao simptom u nekim bakterijskim bolestima. Petehije nastaju zbog sitnih krvarenja u koži. Sitne kapilare bivaju oštećene zbog utjecaja bakterijskih toksina, endotel postaje disfunkcionalan i dolazi do krvarenja u kožu koje je vidljivo kao nepravilna mrljica, čija boja varira od ružičaste do tamnoplave. Petehije se karakteristično pojavljuju u sklopu bakterijskog meningitisa, uzrokovanog N. Meningitidis. Petehije mogu biti prvi simptom i kao takve su vrlo važne u ranoj dijagnostici meningitisa. Petehije se razvijaju i na početku sindroma sepse i njihovo prepoznavanje može biti od ključne važnosti za ishod liječenja.

Hemoragija

Hemoragija je krvarenje u koži i sluznicama koja se javlja zbog insuficijentnosti trombocita ili manjka nekog od faktora zgrušavanja. Očituje se pojavom nepravilnih mrlja na koži i sluznicama, koje sliče modricama iako bojom mogu varirati i do tamno plavih. One se najčešće počnu pojavljivati postupno, dok osoba ili njena okolina ne primjete stalnu pojavu novih modrica bez evidentnih uzroka. Kod obrade hemoragije tragamo za smanjenim brojem trombocita ( trombocitopenija), nedostatkom nekog od faktora zgrušavanja krvi koji se pojavljuje u hemofiličara ili razlogom povećanje potrošnje trombocita, zbog čega posljedično dolazi do smanjene sposobnosti zgrušavanja krvi i spontanih krvarenja.

Alergijske reakcije

Ubodi kukaca i alergije na hranu najčešće se manifestiraju pojavom crvenila po koži, koje može biti u većim mrljama, manjim točkicama, kao jedna solitarna točka ili više njih razbacanih ovisno o mjestima uboda. Alergijsku reakcija lako je razlikovati od infektivnog osipa. Alergijska reakcija javlja se brzo nakon uboda kukca ili unošenja tvari na koju je osoba alergična. Ove mrlje su veće, svrbe i izazivaju oticanje okolnog tkiva te ih najčešće sam pacijent povezuje s nekim konkretnim događajem. Alergijska reakcija kožnog tipa uglavnom je bezopasna i dovoljno je hlađenje kože i upotreba krema protiv alergijskih reakcija, međutim ne treba zaboraviti da alergijska reakcija može biti opasna kod male djece ili ako je lokalizirana na vratu, zbog oticanja tkiva.

Opekline od Sunca

Opekline od sunca česte su u ljetnom dobu godine, najčešće su kod osoba svijetle puti i kod prvog izlaganja ljetnom suncu. Osim opsežnih opeklina koje su lako prepoznatljive, u manjeg broja ljudi javlja se dermatitis solaris, vrsta alergijske reakcije na Sunce. Simptomi solarnog dermatitisa su pojava eritematoznih, vrućih područja kože, koja djeluje opečeno, za razliku od okolne kože na kojoj nema tragova opeklina. Pri izlaganju Suncu može doći i do fotoreakcije izmađu sunčeve svjetlosti i nekog od kozmetičkih proizvoda ili lijekova, zbog čega se javlja jako crvenilo na mjestima primjene proizvoda, često na vratu zbog primjene parfema.

Egzotične i spolne bolesti

Spolne bolesti koje danas ne viđamo često mogu se manifestirati pojavom osipa po koži. Jedna tavka je sifilis. Sifilis se u sekundarnom stadiju javlja u obliku crvenih točkica, koje ne svrbe ni ne bole, a karakteristično se javljaju na dlanovima i stopalima. Egzotične bolesti, poput infekcije zika virusom ili dengue groznice, također kao simptom imaju osip i pojavu mrljica na koži, zbog čega je anamnestičko pitanje o nedavnim putovanjima u egztične krajeve ponekad jako važno u postavljanju prave dijagnoze bolesti.