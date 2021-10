Amenoreja- uzroci. simptomi i liječenje

Amenoreja- uzroci i simptomi

Amenoreja je izostanak menstruacije, koji ima brojne uzroke.

Za početak naglasimo kako je amenoreja simptom, a ne konkretna bolest. Pokazatelj je brojnih bolesti na razini spolnih žlijezda ili hipofize, ali i fiziološkog stanja trudnoće. Amenoreju dijelimo na primarnu i sekundarnu.

Primarna amenoreja je poremećaj u kojem žena nikada nije dobila mjesečnicu, zbog brojnih razloga. Sekundarna amenoreja označava gubitak menstruacije nakon što se kod žene prethodno uspostavio normalan menstrualni ciklus.

Kako dolazi do mjesečnica?

Za regulaciju menstrualnih ciklusa kod žena važna je os hipotalamus- hipofiza-jajnik i brojni hormoni koji luče ove žlijezde. Primarno, u hipotalamusu dolazi do lučenja gonadotropin otpuštajućeg hormona (GnRH), koji potiče hipofizu na stvaranja dvaju hormona, koje jednim imenom nazivamo gonadotropinima, FSH ( folikulostimulirajući hormon) i LH ( luteinizirajući hormon). Ova dva hormona reguliraju rad jajnika. FSH potiče na lučenje progesterona i estrogena, ženskih spolnih hormona, a LH potiče rast i dozrijevanje folikula kako bi došlo do ovulacije. U konačnici, estrogen i progesteron izmjenom svojih koncentracija kroz 28 dana dovode do ljuštenja endometrija maternice i krvarenja koje nazivamo menstruacijom.

Poremećaj na svakoj od ovih razina može dovesti do amenoreje.

Uzroci amenoreje

Amenoreju najčešće dijelimo na ovulacijsku i anovulacijsku, pri čemu je anovulacijske češća.

Glavni uzroci amenoreje su:

Trudnoća ( na koju treba posumnjati kod svake žene nakon izostanka jedne mjesečnice)

( na koju treba posumnjati kod svake žene nakon izostanka jedne mjesečnice) Zakašnjeli pubertet ( konstitucionalna anovulacija amenoreja)

( konstitucionalna anovulacija amenoreja) Pretjerano vježbanje i opsežan gubitak težine ( funkcionalna anovulacijska amenoreja)

( funkcionalna anovulacijska amenoreja) Korištenje i zlouporaba nekih lijekova ( oralni kontraceptivi, antipsihotici, antidepresivi)

( oralni kontraceptivi, antipsihotici, antidepresivi) Sindrom policističnih jajnika ( PCOS)

Dojenje ili povišena razina prolaktina

Kako dijagnosticirati amenoreju?

Postoji nekoliko skupina žena kojima je potrebna ciljana obrada zbog sumnje na amenoreju. Kod primarne amenoreje, potrebno je provesti dijagnostičke testove kod djevojaka, sa sumnjom na primarnu amenoreju, ako:

Ne pokazuju znakove puberteta ( rast grudi, rast u visinu) do nakon 13. godine

Nemaju pubične dlakavosti nakon 14. godine

Menarhe ( prva menstruacija) nije uslijedila do 16. godine ili 2 godine nakon početka puberteta

Kod žena kod kojih sumnjamo na sekundarnu amenoreju, nakon izostanka jedne mjesečnice potrebno je potvrditi ili isključiti trudnoću. Ciljana obrada slijedi ako:

Žena nije trudna ali mjesečnica izostaje više od 3 mjeseca za redom

Žena ima manje od 9 menstruacija godišnje

Naglo dolazi do promjene u redovitosti menstruacija.

Vrlo važna pitanja koja liječnik treba postaviti su:

Je li žena imala nedavno stresno razdoblje ili traumu koja je mogla izazvati gubitak mjesečnice?

Je li žena naglo izgubila na težini ili dobila više od 10 kilograma u kratkom razdoblju ? ( važno kod djevojaka u pubertetu zbog naglog rasta i aktivnih sportašica)

Pati li od poremećaja u prehrani (anoreksija, bulimija) ?

Uzima li supstance koje mogu djelovati na produkciju hormona? ( doping ili testosteron kod sportašica) .

Liječenje

Cilj liječenja amenoreje je liječenje primarnog uzroka izostanka mjesečnice, pri čemu je ponekad moguće uspostaviti normalan menstrualni ciklus. Lakše je liječiti sekundarnu amenoreju, jer kod primarne uzrok ponekad nije moguće naći.

Ciljevi liječenja su uspostava ovulacije ako žena želi u budućnosti imati djecu, liječenje posljedica nedostatka estrogena ( kao što je osteoporoza), viška estrogena ( bolne i napete grudi) ili liječenje hirzutizma i viška androgena ( pojačana dlakavost, akne, dlakavost lica).