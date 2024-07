Plivanje u moru mnogima predstavlja strah, s obzirom na to da je velik dio morskih dubina neotkriven te se ne zna koje sve životinje i stvorenja plivaju ispod nas. Tijekom plivanja najviše strahujemo da ćemo ugledati veliku peraju morskog psa. Iako su šanse da nas ugrize morski pas vrlo male, uvijek postoji sumnja da ćemo naletiti na njih. U nastavku vam donosimo najveće morske pse viđene na svijetu te u Jadranu, a jednog od njih vidjeli smo samo na filmskom platnu, s obzirom na to da je izumrla vrsta.

Kitopsina

Iako se radi o najvećem morskom psu na svijetu, ova vrsta je bezopasna za ljudsku vrstu. Kitopsina je najveća živuća riba na svijetu te može narasti do nevjerojatnih 20 metara, no zasad je najveća potvrđena jedinka bila duga oko 12 metara te težila čak 12 tona. Hrane se filtriranjem vode i planktonom, a putuju velike udaljenosti da bi pronašla dovoljno hrane. Nalaze se u svim tropskim oceanima svijeta te je zabranjen njihov ribolov, no u nekim područjima ih je sve manje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Često ih nazivaju nježnim divovima koje ronioci lako prepoznaju zbog pjegave boje očiju. Znanstvenici još uvijek nisu uspjeli dokučiti gdje se štene te na kojim se mjestima nalaze mlađe životinje. Odrasle jedinke se često hrane na povšini, no mogu zaroniti i do tisuću metara dubine.

Golema psina u Jadranu

U Jadranskom moru obitava čak 47 vrsta morskih pasa, uključujući vrste poput morskog psa bika i tigrastog morskog psa te velike bijele psine. Ipak, smatra se da je mala vjerojatnost susretanja s njima u našim vodama. Ove je godine u tršćanskom zaljevu viđen drugi najveći morski pas na svijetu, takozvana golema psina. Njegova prisutnost ne predstavlja opasnost za kupače jer se hrani isključivo planktonom i malim ribama. Dug je između šest i osam metara, a počinje biti sve ugroženija vrsta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Mnogi pamte da je nekoliko puta na području Jadrana viđena velika bijela psina koja je uzrokovala smrt 11 kupača tijekom posljednjih 150 godina. Morskih pasa je bilo više tijekom sedamdesetih godina kad još nisu bile izgrađene flote tunolovaca, već su morski psi pratili tune koje su se nalazile u kavezima blizu kopna. Najveći broj ovih riba danas najviše obitava dalje od obale, a šanse da ih se zaista vidi je kod najudaljenijih otoka poput Visa i Jabuke.

Megalodon

Megalodon se smatra pretkom današnje velike bijele psine, a živio je prije 25 milijuna godina. Njegovo ime 'Otodus Megalodon' u prijevodu znači divovski zub, što je uistinu prikladno, s obzirom na to da njegovi zubi mogu biti veličine ljudske ruke. Smatra se da je megalodon bio dugačak otprilike 16 metara, dok je masa procijenjena na pedesetak tona, no zbog nedostatka dokaza teško je utvrditi njegove točne mjere. Megalodon je bio vrhunski grabežljivac koji se nalazio na vrhu hranidbenog lanca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Znanstvenici vjeruju da se hranio životinjama poput dupina i kitova, a uglavnom su se nalazili u tropskim i suptropskim područjima. Na društvenim mrežama su kolale glasine da su oni još uvijek živi, no utvrđeno je da bi tada hranidbeni lanac u moru izgledao potpuno drugačije. Isto tako, megalodoni ne bi mogli preživjeti u uvjetima morskog staništa, čak ni u najdubljim dijelovima. Današnja velika bijela psina je jedina živuća vrsta ovog roda.

POGLEDAJTE VIDEO: Nevrijeme stiglo i prema moru. Pogledajte kakva je situacija tamo