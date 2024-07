Česti su slučajevi utapanja. Dogodi se da osobu uhvati grč zbog kojeg ne može plivati, a što na koncu dovodi do utapanja, dok smo nedavno imali i slučaj kod otoka Koločepa, kod Zelene špilje, gdje se utopio državljanin Irske kojemu je pozlilo. Muškarac (56) se tada nažalost utopio.

A što je s djecom? Profesor tjelesne kulture Milan Zarić je za Kurir izjavio da se svako utapanje može spriječiti, a roditelji bi trebali imati na umu da je najčešći razlog smrtnosti djece do pet godina upravo utapanje. Kako kaže, djeca tek s 11 godina mogu biti pušteni u more i bazen jer je to dob u kojoj imaju dobru kontrolu u vodi.

"Uglavnom je to neko tinejdžersko doba… 11, 12, 13 godina, tako da već s 11 godina dijete ima dobru kontrolu u vodi", rekao je.

Alkohol je čest krivac utapanja

Osim toga, ljudi na more često odlaze u vrijeme godišnjih odmora gdje se nalaze u društvu obitelji i prijatelja gdje je često prisutan i alkohol koji nam otežava prosuđivanje opasnosti. Tako ljudi u alkoholiziranom stanju u mnogim slučajevima naglo ulaze u vodu, što može biti kobno.

"Preporuka je da vodi pristupate vrlo pažljivo. Polako ulazite u vodu. Prvo smočite ruke i noge, a zatim i trup. Ne ulazite u vodu odmah nakon obroka, jer se u tom trenutku u sustavu probavnih organa skupi ogromna količina krvi, dok je na periferiji ima vrlo malo. To može biti uzrok srčanog udara, ali i loše kontrole ekstremiteta. Grčevi su također čest uzrok, a javljaju se uglavnom kod ljudi koji su obilno jeli i nisu se dovoljno ohladili prije ulaska u vodu. Srčani udar je među vodećim uzrocima utapanja, a uzrokovan je šokom zbog naleta hladne vode", upozorava prof. Milan Zarić.

Kako postupiti ako vas uhvati grč?

U slučaju da vas uhvati grč dok ste u vodi, važno je ne paničariti jer je upravo panika najopasnija stvar koja vam se može dogoditi. Kako tvrdi profesor Milan, za početak je najbolje plutati, ako već ne možete plivati zbog grča u nozi.

"Sljedeći savjet je najvažniji, a to je da odmah krenete plivati leđno. Okrenite se na leđa i samo plutajte. Zatim lagano istežite mišić koji je stegnut. Također, pokušajte ga masirati kako bi se brže opustio, a ako ništa od toga ne pomaže, počnite lagano pomicati mišić koji je u grču, ali bez brzih i naglih pokreta", savjetuje.

Što ako se utapate?

Kao i u slučaju grča u nozi, isti je savjet i za osobe koje se nađu u situaciji da se utapaju. Potrebno je smiriti se, potruditi se ne paničariti i okrenuti se na leđa i samo plutati.

"Tako ćete lakše disati i odmoriti se. Pokušajte privući pozornost ljudi oko sebe mašući rukama i glasno dozivajući. Ako se u blizini nalaze plutajući predmeti (daska za plivanje, balon, prsluk za spašavanje), iskoristite ih da ostanete na površini" predlaže Milan.

Kako pomoći osobi koja se utapa?

Ako niste osoba koja se utapa, ali primijetite da je osobi u vodi potrebna pomoć jer joj prijeti utapanje, ne ulazite u vodu kako bi joj pomogli bez ičega i nespremni. Može se dogoditi da vas osoba u panici od otapanja povuče sa sobom ispod vode.

"Pored osobe koja se utapa, bacite neki predmet koji može plutati. Poput užeta, daske, prsluka za spašavanje i pozovite spasioce ili bilo koga tko može pomoći. Ako imate pristup čamcu ili dasci za surfanje, poslužite se njima kako bi prišli osobi u nevolji, ali bez da se dovodite u opasnost jer je puno primjera gdje namjera da budemo heroji, dovodi do još veće tragedije."

