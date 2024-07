Godišnji odmori vrijeme su kada se mnogi odlučuju na putovanje na daleke destinacije, a upravo je Ryanair kompanija koja nudi mogućnost jeftinijih last minute letova. Ipak, želite li naići na još povoljniju kartu, savjetuje se kupnja istih čak mjesec dana prije. Stručnjaci za putovanja tvrde da ćete tako često pronaći neke od najboljih ponuda.

Rynair letovi iz Zagreba

U nastavku donosimo Rynair letove iz Zagreba za 13 popularnih destinacija koje će vas oboriti s nogu, a važno je i napomenuti da ako ste tijekom postupka rezervacije napravili manje pogreške, poput pogrešnog pisanja imena, imate 48 sati da to besplatno ispravite. Nakon toga očekujte da ćete platiti između 115 i 160 eura za promjenu imena ili pravopisa.

Foto: Shutterstock London, Velika Britanija

London, Velika Britanija

Prekrasan, ali često oblačan London, čest je odabir mnogih prilikom planiranja putovanja, a Ryanair nudi poprilično niskobudžetne letove iz Zagreba za London, s obzirom na 1338 kilometara zračne udaljenosti. Razlog zašto je London privlačna destinacija turistima je i taj što nudi pregršt stvari za turiste koje mogu razgledati bez novčane naknade. To su primjerice njihovi muzeji, a kako će vam teško biti sve razgledati u kratkom periodu, najbolje bi bilo napraviti plan za razgledavanje.

Cijena povratne karte iz Zagreba za London: Od 16 eura do 146 eura po osobi. Ovisno o daumu, cijena se mijenja.

Foto: Shutterstock Rim, Italija

Rim, Italija

Romantična Italija uvijek će biti savršena destinacija za one kojima je cilj zadiviti voljenu osobu, a jedan od gradova u Italiji za koje Ryanair nudi let iz Zagreba je Rim. Privlačno? Sasvim razumljivo. Mnogi se prvo bace na talijansku tjesteninu, s obzirom na to da je Italija zemlja za koju se govori da je bogata kvalitetnom tjesteninom, a rijetko zaboravi probati talijansku pizzu, odakle i dolazi. Michelangelova skulptura Pietà, fontanu di Trevi… Sve su to mjesta koja su odlična za posjet, a za fontanu di Trevi govori se da ako u nju ubacite novčić, ponovno ćete se vratiti u Rim.

Cijena povratne karte iz Zagreba za Rim: Od 17 do 115 eura po osobi.

Foto: Shutterstock Napulj, Italija

Napulj, Italija

Napulj je privlačan turistima zbog arhitekture, bogate gastronomske ponude i veselog načina života po kojem su Talijani poznati. Ondje ćete imati priliku vidjeti jedan od najpoznatijih vulkana, Vezuv, a do vrha će vam trebati oko 20 minuta. Svakako kušajte i napuljsku pizzu, teško da će vas razočarati.

Cijena povratne karte iz Zagreba za Napulj: Od 17 do 82 eura po osobi.

Foto: Shutterstock Pariz, Francuska

Pariz, Francuska

Francuski poljubac zasigurno je najslađi u Parizu, gradu ljubavi, a do istog možete doletjeti iz Zagreba. Jeste li nakon romantične šetnje muzejem Louvre za jedna croissant? Može i to. Pariz je grad koji nudi ništa osim uživanja i raznoraznih aktivnosti zbog kojih ćete mu se s guštom vračati. Ne zaboravite se popeti i na Eiffelov toranj koji nudi pogled vrijedan divljenja.

Cijena povratne karte iz Zagreba za Pariz: Od 15 do 400 eura po osobi.

Foto: Shutterstock Basel, Švicarska

Basel, Švicarska

Basel nazivaju gradom muzeja, a nije to ništa neobično obzirom an to da ih ondje ima čak 40. Nakon malo kulture, zašto ne bi uživali i čokoladi? Švicarska je zemlja čokolade, a najpoznatija švicarska čokolada može se naći u Baselu.

Cijena povratne karte iz Zagreba za Basel: Od 50 eura po osobi.

Foto: Shutterstock Lanzarote, Španjolska

Lanzarote, Španjolska

Bijela boja ne mora nužno biri loša,a dokazuje to prekrasan grad u Španjolskoj, Lanzarote, za čiji je izgled zgrada odgovoran španjolski umjetnik Cesar Manrique koji je tražio da sve zgrade budu obojene u bijelo, a uz to nisu smjele imati više od tri kata. Čini se kako nije imalo pogriješio u svojim zahtjevima jer je istoimeni grad danas jedan od najpopularnijih turističkih odredišta, upravio zbog svoje ljepote.

Cijena povratne karte iz Zagreba za Lanzarote: Od 30 eura po osobi.

Foto: Shutterstock Malaga, Španjolska

Malaga, Španjolska

Malaga je mjesto poznato po umjetnosti i kulturi gdje možete posjetiti muzej slavnog slikara Pabla Picasa. Osim toga, ondje možete posjetiti i botanički vrt koji je ujedno i najpoznatiji u Europi s preko 2000 biljnih vrsta. Za one koji se pak samo žele okupati, možete i to. Malaga nudi kilometarske pješčane plaže, koje su idealne i one koji su došli na obiteljski odmor.

Cijena povratne karte iz Zagreba za Malagu: Od 31 do 168 eura.

Foto: Shutterstock Thessaloniki, Grčka

Thessaloniki, Grčka

Bogata gastronomska ponuda, kultura… Sve to nudi Thessaloniki u Grčkoj do kojeg možete doći direktno iz grada Zagreba u drugi grad po veličini u Grčkoj. Thessaloniki je dosta je poznat po hrani, a ima i mnogo street food restorana u kojima možete jesti s rukama pa je to jedno dobro iskustvo za one koje žele nešto pojesti s nogu.

Cijena povratne karte iz Zagreba za Thessaloniki: Od 15 eura po osobi.

Foto: Shutterstock Malta

Malta

Malta je idealna za posjetiti u proljeće i jesen, što ne znači da je ljeti manje atraktivna, već je u to vrijeme sklona gužvama i visokim temperaturama. Također, Ryanair nudi letove iz Zagreba po niskoj cijeni, a avionom će vam do Malte trebati samo dva sata. Ondje ćete imati priliku popit neke od malteških tradicionalnih pita, kao što je recimo "Kinnie", bezalkoholno, gazirano piće od gorke naranče i ekstrakta pelina, ali i jela poput gulaša od zeca, koji se često spominje kao nacionalno jelo, a koji se zove "stuffat tal-fenek".

Cijena povratne karte iz Zagreba za Maltu: Od 15 eura po osobi.

Foto: Shutterstock Podgorica, Crna Gora

Podgorica, Crna Gora

Ak ipak nemate puno vremena za odmor, a želite se maknuti iz Zagreba, Podgorica je idealan izbor. Osim što nije daleko, imate i mogućnost uhvatiti letove po prihvatljivoj cijeni a koji lete iz Zagreba. Za razgledavanje vam ne treba puno, oko dva do tri sata, a svejedno ćete moći reći da ste nešto vidjeli i pritom uživali.

Cijena povratne karte iz Zagreba za Podgoricu: Od 15 eura po osobi.

Foto: Shutterstock Malmö, Švedska

Malmö, Švedska

Ne, Malmö nije poznat samo tome što je Baby Lasagna ondje nastupio na Eurosongu 2024. i odnio drugo mjesto, iako ga je svakako podignuo na poziciju više kao turističko mjesto. On je treći najveći grad Švedske gdje imate priliku razgledati brojne parkove i muzeje, a jedinstveni Oresund most koji će vas odvesti ravno u Kopenhagena, jedan je od mjesta koji će vas sigurno zainteresirati. Malmöva kuhinja bazira se na ribi i školjkama, pa ne propustite probati njihove specijalitete.

Cijena povratne karte iz Zagreba za Malmö: Od 21 do 71 eura po osobi.

Foto: Shutterstock Paphos, Cipar

Paphos, Cipar

Paphos je podijeljen na Stari i Novi Pafos, a turisti će imati priliku razgledavati njegovu povijest. Nakon razgledavanja, mnogi se mogu okušati i u njihovoj tradicionalnoj gastronomskoj ponudi u obliku mesa i plodova mora koji su marinirani u vinu, ako i začinskom bilju s puno povrća.

Cijena povratne karte iz Zagreba za Paphos: Od 21 do 97 eura po osobi.

Foto: Shutterstock Marseille, Francuska

Marseille, Francuska

U Marseille je o ovog proljeća moguće letjeti i iz Zagreba, što je odlična vijest za opne koji su se odlučili otputovati u Francusku, odnosno u ovaj najstariji francuski grad. Šarmantan grad nudi prekrasne lijepe plaže i odličnu hranu, dok Ryanair nudi priliku za jeftine letove, pa se požurite rezervirati svoju kartu.

Cijena povratne karte iz Zagreba za Marseille: Od 54 eura po osobi.

