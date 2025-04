Iskusna putnica upozorila: 'Tri stvari ključno je provjeriti prije ukrcaja na kruzer'

TikTokerica Nicole Sunderland bila je na više od 45 krstarenja i zna točno što treba izbjegavati kako bi putovanje prošlo bez stresa i razočaranja. Svoje iskustvo podijelila je na TikToku, a njezini savjeti brzo su postali hit među putnicima.

Prva stvar koju nikada ne radi jest odlazak na krstarenje bez detaljnog plana za svaku luku u koju brod pristaje. Nicole tvrdi da ne postoji šansa da rezervira krstarenje, a da već ne zna koje će aktivnosti i izlete imati u svakom gradu ili otoku na ruti. Kaže da sadržaji i ture brzo planu te da je prava šteta izgubiti dan u luci bez konkretne ideje kako ga provesti.

Na što pripaziti?

Druga greška koju izbjegava je nepoznavanje kruzera prije ukrcaja. Smatra da je ključno istražiti što sve brod nudi, pogotovo ako putujete s obitelji. Važno je znati postoje li bazeni samo za odrasle gdje se održava večernja zabava, zatim gdje su restorani i koje dodatne usluge poput wellnessa ili posebnih aktivnosti treba rezervirati unaprijed.

Treći i za nju najvažniji savjet tiče se smještaja. Tvrdi nikada ne bi odabrala kabinu bez balkona jer joj je izuzetno važno imati osjećaj širine prostora, te da može otvoriti vrata udahnuti zrak i uživati u pogledu na more ili luku. Za nju to nije luksuz nego potreba i nešto što joj putovanje čini potpunim.

