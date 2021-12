Traperice su najrasprostranjeniji komad odjeće. Obožava ih čitav svijet. Mogu se kombinirati na doslovno bilo što - od elegantne košulje do casual majice. Od crvenih štikli do ravnih tenisica. Osim što su zanimljive i praktične, one imaju povijest staru gotovo 150 godine.

Dio te povijesti nalazi se na rubovima džepova. Gotovo sve traperice danas na rubovima džepova imaju okrugle zakovice brončane boje, a često su baš na njima urezana i imena proizvođača. Kako bismo otkrili zbog čega se na trapericama nalaze zakovice, moramo zagrebati duboko u prošlost.

Naime, davne 1872. godine u SAD-u su traperice bile najčvršće radničke hlače. Nosili su ih stočari, rudari i drugi fizički radnici. Traper je trpio doslovno sve, ali imaju je samo jednu manu. S obzirom na to da su bile radničke hlače, od same težine alata koje su radnici stavljali po džepovima kako bi im stalno bio dostupan, rubovi džepova stalno su pucali. Krojač Jacob Davis došao je na ideju da na rubove montira dodatne metalne dodatke kako bi ih ojačao.

Već iduće godine, krajem svibnja 1873., proizvođač odjeće Levi Strauss i krojač Jacob Davis počeli su proizvoditi Levi’s marku traperica nakon što su im Sjedinjene Američke Države odobrile patent kojim se bakrene zakovice rabe za ojačavanje džepova na kombinezonima od trapera. Prije toga, kronike spominju bavarskog trgovca Straussa koji prodaje traperice rudarima po Kaliforniji sredinom stoljeća.