Pandemija koronavirusa već je preokrenula život kakvog smo poznavali, i bez sumnje je kod nekih ljudi potaknula osjećaj da žele napustiti planet. No, vodeći znanstvenik upozorio je da se virusi ne nalaze samo na Zemlji, već bi se mogli pojaviti i drugdje u svemiru u slučaju da postoji život, piše The Guardian.

Profesor Paul Davies, astrobiolog, kozmolog i direktor Beyond Centra for Fundamental Concepts in Science na Državnom sveučilištu Arizona, rekao je da se ideja o vanzemaljcima kreće od mikrobnog života do super naprednih civilizacija koje nam mogu slati signale.

No, Davies podržava ideju da bi vjerojatno bio potreban širok raspon mikroba i mikroskopskih agensa za održavanje života u cjelini, bez obzira na oblik. Čini se da bi virusi, ili nešto što ima sličnu ulogu, mogli biti dio jednadžbe.

Mreža života

"Virusi su zapravo dio mreže života. Očekivao bih da ćete, ako imate mikrobni život na drugom planetu, imati - ako će biti održiv - potpunu složenost i robusnost koja će ići s mogućnošću razmjene genetskih podataka", rekao je Davies.

Virusi se, tvrdi Davies, mogu shvatiti kao pokretni, genetski elementi. Brojne studije su pokazale da je genetski materijal iz virusa ugrađen u genome ljudi i drugih životinja procesom poznatim kao horizontalni prijenos gena.

"Moj prijatelj misli da je većina, ali svakako značajan dio, ljudskog genoma zapravo virusnog podrijetla", rekao je Davies, čija je nova knjiga "What’s Eating the Universe?" objavljena prošlog tjedna.

Koliko su opasni vanzemaljski virus?

Prema Daviesu, iako je važnost mikroba za život dobro poznata, uloga virusa se manje cijeni. No, rekao je da ako bi postojao stanični život na drugim planetima, virusi ili nešto slično, vjerojatno bi postojali za prijenos genetskih informacija između njih.

Štoviše, rekao je, malo je vjerojatno da bi vanzemaljski život bio homogen. “Mislim da nije stvar u tome da odete na neki drugi planet, gdje ćete postojat samo vi, jedna vrsta mikroba i bit će savršeno sretan. Mislim da će to morati biti cijeli ekosustav ", dodao je.

Iako se pomisao na izvanzemaljske viruse može činiti alarmantnom, Davies sugerira da ljudi nemaju potrebe paničariti. "Opasni virusi su oni koji su vrlo blisko prilagođeni svojim domaćinima", rekao je. "Ako postoji doista vanzemaljski virus, vjerojatno ne bi bio opasan."

Koloniziranje drugih palenta

Daviesovi komentari dolaze nakon što je studija, objavljena krajem kolovoza, pokazala da bi se znakovi života mogli otkriti izvan našeg Sunčevog sustava u roku od dvije do tri godine.

No potreba za razmatranjem čitavih ekosustava ne primjenjuje se samo kada se razmišlja o vanzemaljskom životu. Davies rekao je da je to važno i u slučaju da ljudi pokušaju kolonizirati drugi planet.

"Većina ljudi razmišlja o tome da bismo morali imati vrlo velike svemirske letjelice, zatim reciklirati stvari tijekom jako dugog putovanja, a onda i o tehnologiji koju biste trebali poduzeti", rekao je.

“Zapravo, najteži dio ovog problema je kakvu biste trebali uzeti mikrobiologiju, nije dovoljno samo uzeti nekoliko svinja, krumpira i sličnih stvari i nadati se da će kada dođete na drugi sve biti divno i samoodrživo.”

Virusi su uglavnom dobri

Iako je covid većinu nas ostavio s tmurnim pogledom na viruse, Davies je rekao da nisu svi virusi loši. "Zapravo, uglavnom su dobri", rekao je.

Među svojim pozitivnim ulogama, virusi koji inficiraju bakterije - poznati kao fagi - mogu pomoći u kontroli populacije bakterija, dok su virusi također povezani s nizom drugih važnih procesa, od pomaganja biljkama da prežive na iznimno vrućem tlu do utjecaja na biogeokemijske cikluse.

I, kako Davies primjećuje, značajan dio ljudskog genoma može biti ostatak drevnih virusa. "Čujemo o mikrobiomu u nama, a postoji i planetarni mikrobiom", rekao je Davies.

No, on tvrdi da postoji i ljudski i planetarni viromi, pri čemu virusi igraju temeljnu ulogu u prirodi. "Mislim da bez virusa možda neće biti održivog života na planeti Zemlji", rekao je.