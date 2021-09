Antitijela bi trebala služiti u obrani ljudskog imuniteta od opasnosti izvana poput koronavirusa. No, neka od njih se okreću protiv vlastitog imunološkog sustava te ga slabe. Studija objavljena u časopisu Science otkrila je kako su takva "pobunjenička" antitijela ključan okidač teških oblika covida-19, a posljedično i uzrok smrti uzrokovane zarazom novim koronavirusom.

Autoantitijela, kako ih još zovu, prisutna su i kod zdravih ljudi, ali njihova razina raste sa starošću. To pomaže objasniti zašto je starija populacija posebno pogođena zarazom.

Napad na ključne proteine

Ovo istraživanje samo je potvrdilo ranije zaključke znanstvenika da oko 10 posto teško oboljelih osoba ima autoantitijela koja napadaju blok tip 1 interferone, molekule proteina u krvi koji su od ključne važnosti u obrani od virusnih infekcija.

"Prvo izvješće, objavljeno prošle godine, bilo je vjerojatno jedna od najvažnijih studija otkako je izbila pandemija. Ono što smo napravili u novoj studiji jest da smo doista duboko istražili koliko su česta ta autoantitijela širom generalne populacije i ispostavilo se da su zapanjujuće česta", rekao je za Scientific American Aaron Ring, imunolog iz Škole za medicinu Sveučilišta Yale u New Havenu.

Neoborivi dokazi

Studija je provedena na 3595 osoba iz 38 država koje su zbog covida završile na bolničkim odjelima intenzivne njege. Čak 13,6 posto obrađenih pacijenata je imalo autoantitijela, a od tog broja je samo 9,6 posto bilo mlađe od 40 godina. S druge strane, čak 21 posto pacijenata bilo je starije od 80 godina. Autoantitijela su bila prisutna kod 18 posto preminulih zbog zaraze koronavirusom.

Isti je tim znanstvenika prije pandemije otkrio ista pobunjena antitijela kod četiri od 1000 zdravih osoba. Kako bi potvrdili svoju hipotezu, prikupili su uzorke 35.000 zdravih osoba, također prije izbijanja pandemije. Otkrili su da se autoantitijela protiv tip 1 interferona nalaze kod 0,18 posto populacije u dobi od 18 do 69 godina, kod onih između 70 i 79 godina starosti taj je postotak porastao na 1,1 posto, a kod starijih od 80 na 3,4 posto.

Stariji su posebno ugroženi

"Postoji ogromno povećanje razine tih autoantitijela s većom starosnom dobi. To uvelike objašnjava visok rizik od teškog oblika COVID-19 kod starije populacije", istaknuo je voditelj istraživanja Jean-Laurent Casanova sa Sveučilišta Rockefeller u New Yorku i dodao da bi bolnice trebale provjeriti pacijente na autoantitijela.

To može pomoći, smatra on, u otkrivanju koje bi osobe mogle razviti teške oblike covida-19 te pomoći u njihovom liječenju prije nego što bude prekasno. On i njegovi kolege posvetit će se daljnjim istraživanjima kako bi utvrdili imaju li autoantitijela veze sa širenjem drugih zaraznih bolesti.