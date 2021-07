Jedna od dvije osobe hospitalizirane zbog teškog oblika covida-19 razvije druge zdravstvene tegobe, doznaje se u petak iz istraživanja kojim je bilo obuhvaćeno više od 70.000 pacijenata u 300 britanskih bolnica.

Autori studije, objavljene u časopisu The Lancet, tvrde da su rezultati do kojih su došli pokazali da se najčešće komplikacije uslijed teškog oblika covida-19 odnose na bubrege i pluća pacijenta. No, također se često pojave i neurološki i kardiovaskularni poremećaji.

Učestalost komplikacija kod teško oboljelih od novog koronavirusa je velika čak i među mladima, koji su do tada bili "zdravi pacijenti", s 27 posto njih od 19 do 29 godina koji razviju komplikacije te 37 posto njih od 30 do 39 godina koji razviju barem jednu komplikaciju nakon hospitalizacije zbog covida-19.

Komplikacije čak i kod mlađih pacijenata

"Ovo istraživanje proturječi dosadašnjem narativu da je covid-19 opasan samo za ljude s komorbiditetima i starije", kazao je jedan od autora studije, profesor Calum Semple, sa sveučilišta u Liverpoolu.

"Ozbiljnost bolesti na prijemu u bolnicu je naznaka komplikacija čak i u mlađih odraslih ljudi, stoga prevencija razvoja dodatnih zdravstvenih tegoba zahtjeva primarnu strategiju sprečavanja bolesti, tj, cijepljenje", dodao je.

Rezultati istraživanja također pokazuju da su komplikacije češće kod muškaraca nego kod žena te nešto učestalije kod crnaca nego bijelaca.

Nakon teškog covida i otpuštanja iz bolnice, jedan od troje pacijenata nije se mogao brinuti sam o sebi, bez obzira na dob, rasu ili spol.