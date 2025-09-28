Znanstvenik predvidio kada će se dogoditi smak svijeta: 'Neće nas uništiti katastrofa, već ovo'

Austrijski znanstvenik Heinz von Foerster svojevremeno je otkrio točan datum za koji misli da će biti kraj svijeta te je predvidio da će buduće generacije biti "zgnječene do smrti" određenog dana 2026. godine.

Postoje ljudi koji su opsjednuti krajem svijeta do te mjere da se pripremaju za njega. Neki od tih njih poduzimaju praktične mjere u slučaju da se društvo uruši, dok drugi misle da priroda kraja svijeta znači da će otići na bolje mjesto i ostaviti sve iza sebe.

Nedavno je nekoliko ljudi prodalo svoje domove, imovinu i počelo se pripremati za kraj svijeta u obliku "uznesenja", za koje su mislili da će se dogoditi 24. rujna ili 23. rujna. Međutim, kraj svijeta se ili nije ostvario ili oni koji su pozdravljali njegov skori dolazak nisu bili baš tako dobri prognozeri kao što su mislili.

Međutim, postoji još jedno predviđanje kraja svijeta koje tvrdi da bi to trebalo biti sljedeće godine.

Godine 1960. von Foerster je objavio studiju za koju se tvrdi da sadrži "jednadžbu sudnjeg dana" koja bi točno odredila trenutak kada će čovječanstvo izumrijeti i kada će svijet propasti, ili barem naše postojanje u njemu, piše LadBible.

Smak svijeta 13. studenog 2026. godine?

Von Foerster tvrdi da je pomoću te jednadžbe predvidio stope rasta stanovništva, pretpostavljajući da nas neće uništiti katastrofa, bilo prirodna ili uzrokovana ljudskim djelovanjem, već da će u nadolazećim desetljećima biti milijarde više ljudi koji će opteretiti sposobnost planeta da ih održi.

"Naša prapraunučad neće umrijeti od gladi. Bit će zgnječene do smrti", rekao je znanstvenik.

Von Foerster je predvidio da će svijet propasti kada dosegne "2026.9", što označava 13. studenog 2026. godine. Smatrao je da je to vrijeme kada će "populacija uništiti samu sebe" jer će dosegnuti maksimalnu gustoću i sustav će se urušiti.

Osim toga predvidio je i da će 13. studenog 2026. godine ljudska populacija dosegnuti "demografsku singularnost" i otići s najviše razine na nulu. Sve to zvuči prilično sumorno, iako smo nešto više od godinu dana udaljeni od njegovog predviđanja i ideja da će u osnovi biti beskonačan broj ljudi koji neće ostavljati prostora jedni drugima ne čini se kao da je sasvim realna.

Iako su von Foersterova predviđanja o kraju svijeta možda pogrešna, njegova "jednadžba sudnjeg dana" o rastu stanovništva bila je prilično točna u praćenju porasta globalne populacije tijekom 20. stoljeća.

