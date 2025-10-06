Znanstvenici upozoravaju: 'Imamo rastući trend korištenja peći na drva, a to je jako štetno'

Studija predstavljena na Kongresu Europskog respiratornog društva u Amsterdamu pokazala je da osobe koje koriste peći na drva gube kapacitet pluća brže od onih koji ih ne koriste. Zanimljivo je da su korisnici peći u pravilu bili imućniji, zdraviji i s manjom vjerojatnošću da su pušači.

Znanstvenici su analizirali podatke iz Engleske longitudinalne studije starenja, koja godinama prati zdravlje tisuća ljudi. Usredotočili su se na ponovljene testove plućne funkcije tijekom osam godina, mjereći FEV1 – količinu zraka koju osoba može snažno izdahnuti u prvoj sekundi. Niske vrijednosti FEV1 povezane su s većim rizikom od respiratornih bolesti, invaliditeta i prerane smrti, piše Daily Mail.

Foto: Pexels

Štetno korištenje peći na drva

Dr. Laura Horsfall, glavna znanstvena suradnica na Sveučilištu College London, koja je vodila studiju, izjavila je: "Naša studija pokazuje da visoke razine čestica iz peći oštećuju respiratorna tkiva, uzrokujući upalu na sličan način kao i dim cigareta."

"Znamo da grijanje na drva emitira štetno zagađenje zraka i unutar i izvan doma, uključujući poznate karcinogene. Unatoč tome, zagađenje iz ovog izvora se u Velikoj Britaniji otprilike udvostručilo od 2009. godine jer sve više ljudi postavlja i koristi peći na drva", dodala je.

Ovi nalazi ukazuju na to da bi trend peći na drva, često promoviranih kao ekološki prihvatljivo rješenje, mogao poticati skriveni zdravstveni problem. U Velikoj Britaniji, kućno grijanje na kruta goriva – uglavnom drvo, ali i ugljen – sada proizvodi petinu najopasnijih sitnih čestica zagađenja u zemlji, poznatih kao PM2.5. To je čak pet puta više od količine koju generiraju ispušni plinovi vozila.

Istraživanja u siromašnijim zemljama, gdje se dim od drva masovno koristi za kuhanje i grijanje, već su pokazala jasne veze s astmom, kroničnom opstruktivnom plućnom bolešću (KOPB) i rakom pluća. Međutim, ovo je prva velika studija u bogatoj zemlji koja pokazuje slične učinke.

Jedna od komplikacija u proučavanju ovog problema je ta što su korisnici peći na drva često općenito zdraviji. Dr. Horsfall objašnjava: "Otkrili smo da su ljudi koji koriste kruta goriva imali niže stope pušenja i plućnih bolesti, što može prikriti stvarne učinke izloženosti. Ipak, koristeći ponovljena mjerenja plućne funkcije tijekom osam godina, otkrili smo da je funkcija pluća brže opadala među korisnicima krutih goriva."

Foto: Freepik

Rastući trend korištenja peći na drva

Profesorica Ane Johannessen, voditeljica stručne skupine za epidemiologiju i okoliš pri Europskom respiratornom društvu, koja nije bila uključena u studiju, izjavila je: "U Europi vidimo rastući trend korištenja peći na drva. Istraživanja u drugim dijelovima svijeta pokazala su da je to štetno. Ovi nalazi pokazuju da i peći koje se koriste u europskim domovima mogu imati slične učinke."

Naglasila je da, iako se nove peći s "eko-dizajnom" smatraju čišćima, mnogi domovi još uvijek koriste starije modele, a ni novije peći možda nisu posve bez rizika. "Ljudi bi trebali biti svjesni da bi ove peći mogle štetiti njima i njihovim obiteljima, a liječnici bi trebali pitati svoje pacijente koriste li ih kod kuće", zaključila je.

Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da su posebno ugrožena djeca, čija se pluća još razvijaju te starije osobe koje već mogu imati smanjen kapacitet disanja. U SAD-u su regulatorna tijela izrazila sličnu zabrinutost, a Agencija za zaštitu okoliša (EPA) otkrila je da mnoge peći na tržištu ispuštaju više zagađenja nego što je poznato.

