Monica je bila jedna od brojnih Brazilijanki koje su se odlučile za spiralu radi zaštite od neželjene trudnoće, i to onu uglednog njemačkog proizvođača Bayera, piše Deutsche Welle. Razlog je bio jasan: već je imala četvero djece, peto bi ipak bilo previše. Pilule su zapravo skupe jer ih se treba uzimati redovito, spirala se u njenom slučaju činila idealnim izborom. Osim toga, spirale se inače moraju mijenjati svakih nekoliko godina, postupak daleko od ugodnog. Ali ova njemačka, spirala Essure može ostati ugrađena neograničeno vrijeme.

Ovaj proizvod koncerna Bayer i izgleda kao visoka tehnologija: tanušna oprugica dugačka oko četiri centimetra od slitine nikla i titana, inoks čelika, PET vlakana, platine, srebra i cinka. Ta spirala nije u paleti preparata brazilskog državnog zdravstvenog osiguranja SUS, ali su ju nabavile neke savezne države Brazila i stavile na raspolaganje tamošnjim javnim zdravstvenim institucijama.

'Pa što mi je odjednom?'

Monica je svoju spiralu tako dobila 2015. u bolnici u Sao Paulu: samo smještanje spirale u kanale jajnika je prošlo razmjerno jednostavno jer nije potrebna nikakva operacija. Bila je uvjerena kako je sve riješeno na najbolji mogući način - i zapravo prve tegobe uopće nije povezala sa spiralom koju nosi u sebi.

Jer jedva koji mjesec nakon toga su je počele mučiti glavobolje. Bolove je osjećala i u kukovima, donjem dijelu leđa i u nogama. Ne samo to, očito se nešto počelo događati i s njenim hormonima: čudila se što joj ispada toliko kose, odakle su joj mrlje na koži… Naravno da je već i zbog toga došla depresija.

Još uvijek je tek sumnjala, ali kad je dvije godine kasnije, 2017. čula da brazilska služba za lijekove "provjerava" dopuštenje uporabe ove spirale Bayera, postalo joj je sve jasno. "Otkrila sam da je ta naprava moje tijelo otrovala niklom i da se moje teškoće mogu riješiti samo kirurškim odstranjivanjem čitave maternice", kaže nam Monica.

Mnoštvo supatnica u ovoj nesreći

Bilo joj je jasno da mora nešto učiniti tako da se već iste godine podvrgla operaciji, ali nije mogla shvatiti što joj se dogodilo: "Ja samo nisam htjela dobiti više djece, no prije nego što sam se okrenula upala sam u najveću nesreću mog života." Još i danas, sad su joj 43 godine, pati od kroničnih bolova.

Čim je saznala da njena domovina opet "provjerava" tu spiralu, sjela je za računalo i počela istraživati: u SAD-u je tada već bilo na tisuće žalbi žena koje trpe posljedice od te spirale. Otvorila je vlastitu web-stranicu i pozvala Brazilijanke koje su doživjele sličnu sudbinu da joj se jave.

Neke žene su imale teške posljedice

Javilo joj se mnoštvo nesretnica s tegobama svih vrsta: tu je bilo i ozljeda maternice i kanala jajnika, unutarnjih krvarenja, bilo je spirala koje su kliznule na krivo mjesto, a i trudnoća nastalih izvan maternice. Onda su tu bile i alergijske reakcije, slabost i nesvjestica i teške psihičke tegobe, sve do suicidalnih pomisli.

Na sud - i to u Njemačkoj

U Sjedinjenim Američkim Državama je ova Bayerova spirala bila osobito popularna pa je tako i američkom uredu za nadzor lijekova FDA stiglo gotovo 64.000 žalbi na teške popratne pojave i komplikacije. Na popratnom listiću spirale u Brazilu je pisalo kako su komplikacije "moguće" u 0,05% slučajeva - realnost je izgledala posve drugačije. Kao što je to u SAD-u moguće, podignuta je kolektivna tužba i tamo je Bayer već platio milijarde za odštetu oko 90% od gotovo 39.000 nesretnica koje su tužile njemačkog proizvođača.

Monica je okupila 334 Brazilijanki s kojima je podigla tužbu. Znale su da pred sudom u Brazilu to nema mnogo smisla: čak i ako slučaj dobije sudac koji neće imati obzira prema moćnom njemačkom koncernu - i njegovim utjecajnim prijateljima u samom Brazilu, sve će to potrajati godinama. Zato su se obratili odvjetničkom društvu PGMBM koje ima međunarodne kontakte, jer su tužbu podigli pred sudom gdje je i smještena centrala Bayera, u Leverkusenu u Njemačkoj.

Je li naše zdravlje manje vrijedno?

To nije uobičajeno jer međunarodni koncerni obično djeluju preko lokalnih, razmjerno nezavisnih filijala - ali je moguće. Traže istu odštetu kakvu su dobile oštećene žene u SAD-u: zašto bi zdravlje jedne Amerikanke Bayeru bilo vrednije od zdravlja Brazilijanke? Ukupno je tu riječ o oko 30 milijuna eura odštete koju žrtve iz Brazila traže od Bayera.

Ured PGMBM je dobro pripremio materijale za svog njemačkog partnera, odvjetnički ured Mannera Spangenbergera: utvrdio je kako je u čitavom Brazilu oko 8.000 žena koje su dobile spiralu Essure - i tih 334 slučaja teških posljedica definitivno svjedoči kako Bayer nije stvorio proizvod koji bi bio siguran. Zapravo je u samoj Njemačkoj jedva bilo žena koje su željele tu spiralu - ondje su ionako pilule daleko popularnije.

Bayer 'provjerava'

Njemački odvjetnik je poslao pismo Bayeru u kojem se traže očitovanje i eventualna ponuda da se slučaj završi i bez suda. Odgovora nije bilo sve do posljednjeg dana roka kojeg im je Spangenberger odredio, 6. kolovoza kad prima pismo u kojem stoji da će Bayer "provjeriti činjenično stanje" i opet se javiti u "primjerenom roku." Zvuči kao muljanje, ali njemački odvjetnik poznaje rječnik pravnih odjela njemačkih koncerna: mnogo znači da nisu napisali kako ih se to ništa ne tiče nego je to stvar filijale u Brazilu. To znači da barem razmišljaju jesu li spremni izaći pred njemački sud.

No za preveliki optimizam nema mjesta: Bayer doduše izriče "veliko suosjećanje za sve koji su imali zdravstvene probleme za vrijeme uporabe nekog našeg proizvoda, neovisno o uzroku", ali je i dalje uvjeren u sigurnost i djelotvornost spirale Essure "koja je potvrđena opsežnim istraživanjima Bayera i neovisnih medicinskih istraživača uz sudjelovanje preko 270.000 žena u protekla dva desetljeća".

Ipak, u Bayeru očito nisu baš toliko sigurni: spirala Essure je povučena iz prodaje i više se nigdje ne koristi. Kako njemački koncern tvrdi; tek zbog "slabe potražnje". Ali još tisuće žena posvuda u svijetu tu spiralu još ima u sebi.