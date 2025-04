Zvonimir je profesor, glazbenik i pčelar i sve stiže: 'Ovo je formula za život bez stresa'

Zvonimir Tonković (41) je čovjek s mnogo talenata. On je, naime, profesor tambure u glazbenoj školi u Otočcu, glazbeni urednik na lokalnom radiju u Otočcu, uspješni kantautor i predsjednik udruge pčelara. Možda ćete pomisliti da je zbog svega toga pod stresom, no - upravo suprotno! Zvonimir je za Net.hr otkrio koja je njegova formula za život bez stresa, kako stiže obaviti brojne obaveze, pjeva li svojim pčelama te kako se kulinarstvo uklapa u njegov životni stil.

Zvonimir je gostovao u tjednu u Otočca i njegove okolice "Večere za 5" koju možete gledati na RTL-u i na platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svestrani profesor tvrdi da ne može reći što mu je najdraže, biti profesor, radijski urednik glazbenik ili pčelar te da sve to može staviti pod jedan zajednički nazivnik - "strast".

"Mislim da svaki taj dio života ima neko svoje mjesto. Mogao bih glazbi dati prednost jer sam ipak najduže u tome, ali i glazba nekada dosadi. Radijski posao je jako dinamičan i uzbudljiv posebno kada osjetiš da ljudima to ipak nešto znači. Da ih dodirne pjesma, poneka šala u eteru. Ljudima zapravo jako malo treba da im dan bude ljepši. Problem je što nam i to malo nekada doista nedostaje. Tu radijski posao ponekad radi mala čuda. S pčelama također nikada nije dosadno. Opuštajuće u ova stresna vremena", otkrio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Glazba, pčele, radijske frekvencije, glazbena škola. Sve to mogu staviti pod neki zajednički nazivnik – strast. Tako da mi se ponekad čini da su to samo trešnje s istog stabla. Sve su to varijacije na temu. Mi smo to stablo. Svako stablo ima svoju krošnju", objasnio je.

'Sve osim vlastitog mira može čekati'

Zvonimir kaže da sve te poslove nije toliko teško stići obaviti. "Problem su druge obaveze koje si nekada i sami bespotrebno nametnemo. Ili neki presing da sve mora biti danas, ili još gore jučer. Međutim kada se čovjek smiri i shvati da sve osim vlastitog mira može čekati, pa na koncu i posao tada je puno lakše" istaknuo je.

Foto: Zoran Orešković

Iako se na prvi pogled možda čini da kulinarstvo, pčelarstvo i glazba ne idu zajedno, Zvonimir tvrdi da je "mašta tu ono vezivno tkivo".

"Dok smo bili djeca stvarali smo i gluposti, ali smo se tim istim glupostima veselili. Te gluposti su ponekad bile tako šarmantne i kreativne. Kolače od zemlje smo pravili. Nekad bi ih zagrizli iz gluposti… I sve je to u dječjem svijetu imalo smisla. Nakon toga ulazimo u svijet odraslih i prestanemo maštati. Netko ocjenjuje, procjenjuje tu našu maštu kao da je to nešto opipljivo. Ali nema tog mjernog instrumenta. Šteta… Mislim da treba učiti od djece. Obrnuti slijed", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tonković se ne smatra nekim vještim kuharom, a tvrdi da se usudi probati svašta od jela spraviti.

"Uh, pa ne smatram se nekim kuharom da bih sad baš tako lako pričao o tome. Izazov mi je uvijek ispeći janjetinu na ražnju ili odojak. Tad me doista lupi trema. Ali usudim se probati svašta… Nekad ispadne dobro nekada samo ispadne, ha, ha. Vidi se to i u 'Večeri za 5', ha, ha. To je isto jedna zanimljiva priča. Lidija Božić je vidjela oglas da se traže kandidati i pitala 'hoćemo li se prijaviti'. Prije toga smo snimili spot za pjesmu 'Prosjak ljubavi'. Nisam puno razmišljao, zašto ne. Ajde da vidimo. Čemu strah. Samo dobra volja. Onda nam se pridružio i sjajni Sandi Bunjevčević. Ne znaš je li bolje pjeva ili kuha. A u isto vrijeme na gotovo identičan način su se pojavili Ana Skendžić i Božo Majetić", ispričao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ponekad svira svojim pčelama

Zvonimiru je od jela favorit punjena paprika, a zatim sijedi janjetina s ražnja.

"Punjena paprika je jelo koje je kod nas u obitelji često na jelovniku u kombinaciji s pire krumpirom. Fantazija za svako nepce vjerujem. Janjetina, dovoljno je reći samo to. Janjetina. Naravno iz domaćeg uzgoja i pečena na dobroj bukovini", kazao je.

Zvonimiru se život većinom vrti oko glazbe te on, čak, ponekad zasvira svojim pčelama koje to smiruje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"I nauka je dokazala da sva živa bića vole i osjete glazbu. Tu i tamo zasviram ili zazviždim pokoju melodiju u pčelinjaku. Onako tiho, da samo pčele čuju. Kada je čovjek dobre volje pčele to osjete. I one su mirnije", otkrio je.

Tonković za sebe kaže da je "samotnjak" kroz prizmu bavljenja glazbom, jer na pozornici voli biti sam sa svojim instrumentom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Zoran Orešković

"Na jednom nastupu u Zagrebu izvodio sam jednu svoju skladbu na tamburi bisernici bez pratnje, što nikad prije nisam učinio jer uglavnom za tako nešto se podrazumijeva pratnja. Bilo klavirska, uz gitaru ili bilo koji drugi ansambl. Svidjelo mi se to. I danas to radim. I ti trenuci kada si potpuno sam na pozornici sa svojim instrumentom, sa svojom pričom. Zna to biti i pomalo zastrašujuće ponekad. Ali, to nam možda i jest svima misija. Suočiti se s vlastitim strahovima", rekao je.

Formula za život bez stresa

Zvonimir je na pitanje 'Što vas inspirira kad stvarate glazbu?' odgovorio: "Najlakši je put najprije se dobro očistiti od svakodnevnih obrazaca. Ući u sferu blago nesvjesnog da tako kažem. Stvarate, a da niste ni svjesni da stvarate. Bez neke namjere. Malo podići vlastitu vibraciju. Tada glazba svira sama".

Zvonimir je prvi tamburaš s diplomom u svijetu te misli da je ipak tambura, odnosno glazba izabrala njega. "Tako mi se čini. Ja sam možda samo s vremenom taj izbor odlučio prihvatiti. Imao sam i sreću. Obitelj prije svega. Tu sve počinje i raste", istaknuo je.

Pjesme "Prosjak ljubavi" i "Pritislo vrime" imaju nostalgičan prizvuk, a Zvonimir je objasnio zašto je to tako.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U nekim mlađim danima volio sam slušati balade. Možda malo i pretjerivao do trenutka da sam ih prestao i svirati i slušati, a i stvarati. Poput nekog vira su me malo progutale i htio sam van iz toga. Moja skladba 'Velebitska praskozorja' išla je tom novom stazom. Međutim, ne možeš baš pobjeći od sebe. "Prosjak ljubavi" i "Pritislo vrime" su tekstovi drugih autora koje sam ipak smogao hrabrosti uglazbiti i možda se dijelom vratiti sebi. Tu svakako moram spomenuti Gorana Oreškovića i Tatjanu Mariju Banić koji su autori stihova navedenih pjesama. Zoran Haraminčić je uvijek tu kada treba pomoći sa zvukom, a drugi Zoran Orešković sa slikom. I na koncu, Lana Martinjak. Čula je pjesmu "Prosjak ljubavi" i rekla 'Pa daj, pa moramo nešto s tom pjesmom napraviti'". I napravila je. Hvala Lana. I samo polako dalje… Ionako stalno nekud žurimo" rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na koncu, Zvonimir nam je otkrio svoju formulu za život bez stresa.

"Usporiti tempo, raditi polako. Uživati u prirodi. I tu i tamo zabosti ponešto u tu našu zemlju. Zemlja će nam vratiti", istaknuo je.

Nove epizode "Večere za 5" gledajte od ponedjeljka do petka na RTL-u od 17.50! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

POGLEDAJTE GALERIJU

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Gastroenterolog: 'Rak debelog crijeva visoko je izlječiv, odgovor je u kolonoskopiji'