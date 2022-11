Influencerica Nelly London često dijeli postove o samopouzdanju i o prihvaćanju različitih oblika tijela na svojim društvenim mrežama.

Nelly ponosno pokazuje svoje grudi i velike bokove i ne srami se nikoga, a ponajmanje trolova i hejtera s kojima se svakodnevno susreće na Internetu. Naime, ova Britanka seksi sadržaj objavljuje na Instagramu zadnjih šest godina i iako redovito dobiva ljubazne komentare od onih inspiriranih njezinim objavama, nije joj baš sve ružičasto.

Vrijeđaju je zbog golišavih fotki

Zbog zlobnih poruka zlobnih trolova o njezinom izgledu, Nelly je odlučila potpuno prestati gledati svoje izravne poruke na Instagramu.

"Potpuno sam prestala gledati svoje poruke prije nekoliko godina. Blokiram svoje DM-ove, samo se pretvaram da ne postoje. Tako je teško - možete dobiti 100 lijepih poruka, ali jedna grozna će vam pokvariti dan i tako je teško kada se to neprestano događa.

To je stvarno tužno i pomalo depresivno, ali u posljednje vrijeme mi je bolje. Nedostajale su mi ljubazne poruke dragih ljudi koji su odvojili vrijeme kako bi rekli da sam im pomogla ili da su odjenuli bikini zbog moje objave", rekla je Nelly za Fabulous.

“Definitivno doživljavam trolanje, prilično je užasno znati da vani postoje ljudi koji doslovno mrze moje postojanje, čudan je to svijet, zar ne?

Uvijek će postojati netko kome se ne sviđaš, ali nije lijepo podsjećati se na to u svom osobnom prostoru, to stvarno nije lijep osjećaj", dodala je Nelly koja dobila zlokobne poruke u kojima se osuđuje apsolutno sve što radi: "Tako je nerazumno ono što ljudi govore, to je čudno."

Imala je 10 operacija

Tijekom proteklih deset godina Nelly je imala gotovo deset operacija, grudi su joj s veličine HH prerasle u veličinu 34D.

Nakon godina borbe s veličinom svojih grudi, Nelly se konačno osjećala samopouzdano sa svojim dekolteom i otvorila se o svom putovanju svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

"Moje su grudi bile tako velike, prelazile su preko pupka dok sam stajala. Imala sam 19 godina kada sam operirala grudi, a prije toga nisam ni znala da je to opcija.

Mislila sam da ću se jednostavno morati nositi s tim ogromnim sisama koje su mi nanijele toliko boli - jednostavno sam pretpostavila da mi je to sudbina. Sada, deset godina kasnije, imala sam više operacija", otkrila je Nelly.

Mislila je da ima kirurški problem s bokovima

Ne samo da je Nelly željela pokazati svoje nove grudi svojim pratiteljima na Instagramu, već je također htjela preuzeti stvar u svoje ruke te se suočila sa svojom najvećom nesigurnosti - svojim velikim bokovima, zbog čega je dobila nadimak "djevojka s velikim bokovima".

“Cijelog života - moja istinska najveća nesigurnost bili su moji bokovi. Nije bila u pitanju samo veličina mog tijela, već uglavnom oblik – s tako istaknutim bokovima, to je nešto što nikada, baš nikada nigdje nisam vidjela, nikada to nije bilo na slikama koje bih vidjela u časopisima, na jumbo plakatima ili na TV-u.

Iskreno sam vjerovala da imam urođeni deformitet i da je to problem s mojim tijelom koji ću morati kirurški ispraviti, jer nikada nisam vidjela nekoga s tijelom poput mene. Stvarno sam mislila da nešto nije u redu sa mnom", nastavila je.

'Neki misle da živim u donjem roblju'

"Mislim da bi ljudi pretpostavili da sam potpuno opsjednuta svojim tijelom, da živim u donjem rublju i idem u Tesco gola, jer objavljujem sadržaj u donjem rublju, ali mislim da je to kao bilo tko, imate trenutke samopouzdanja, imate neutralne trenutke i imate loše trenutke.

Mogu cijeniti svoje tijelo zbog onoga što jest, ponekad se stvarno osjećam i mislim da je moje tijelo sjajno i volim svoje tijelo, a ponekad ću se još malo boriti s ogledalom. Mislim da uvijek prolazimo kroz valove o tome što osjećamo o sebi", rekla je Nelly te je objasnila da je izloženost svakodnevnom trolanju nešto s čime se, razumljivo, teško nositi, ali srećom se redovito sastaje sa terapeutom, ističe influencerica.