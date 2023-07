Blizanke poznate po brojnim estetskim operacijama, Anna i Lucy DeCinque su ovog tjedna proslavile svoj 36. rođendan. Za tu priliku, one su odlučile počastiti svoje pratitelje na Instagramu fotkom na kojoj obje poziraju jedna kraj druge u toplesu, a grudi su pokrile kosom. "Sretan nam rođendan. Zajedno rasturamo", napisale su u opisu.

Osim što dijele izgled i rođendan, sestre su i zaručene za istog muškarca - Bena Byrnea. One hodaju s Benom već 12 godina i kažu da svi zajedno spavaju u istom krevetu. Lucy je rekla kako ih najčešće pitaju kako se on snalazi u krevetu s dvije djevojke. "Shvatite to ovako, mi smo jako aktivne djevojke i za nas mu treba dvostruko snage", pojasnila je jedna od fatalnih blizanki.

Obje su dame prošle godine rekle da su pokušavale dobiti dijete s Benom, ali ni jedna još nije zatrudnjela sa svojim zaručnikom.

Govoreći u TLC-ovoj seriji "Extreme Sisters", Anna je prethodno rekla: "Nikad prije nismo radile test na trudnoću. Stvarno je čarobno kako štap može potvrditi da ste trudni… Odlučili smo da sada želimo djecu."

Lucy je dodala: "Ali, moramo imati djecu u isto vrijeme". "Dobit ću srčani udar jer mislim da bi Anna mogla biti trudna, a ja nisam. Radije bismo da smo obje trudne nego jedna."

Osim što dijele Bena, sestre također su priznale da se zajedno tuširaju i čak koriste WC. Djevojke su potrošile više od 240.000 dolara kako bi bile još sličnije nego što jesu.