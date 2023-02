Žena je objasnila da je s njima godinama bliska, ali da je onda ušla u vezu s drugim muškarcem i da su nastali problemi, te da joj je njihova svađa samo još više slomila srce.

Izvor: Shutterstock Izvor: Shutterstock

"Rekli su da trebaju prsten jer, iako sam ja nastavila dalje, a on nikada neće prestati im biti sin. On i ja se znamo od malih nogu i vjenčali smo se kada smo završili fakultet. Njegovu obitelj poznajem skoro cijeli život i oni su najbliži mojoj pravoj obitelji, s obzirom se ja sa svojom rijetko viđam i ne čujem. Njegovi roditelji su mi pružali veliku podršku tokom procesa tugovanja i od tada smo postali još bliži. Čak su me podržali kada sam odlučila ponovo izlaziti", napisala je u objavi na Redditu.

Međutim, uznemirili su se nakon što je započela ozbiljnu vezu dok je radila u inozemstvu u Parizu i odlučila se tamo preseliti. Ona i njen novi partner saznali su da je trudna prije mjesec dana, a ona tvrdi da je to bilo potpuno iznenađenje jer nisu to pokušavali. Od tada su odlučili se preseliti u Francusku, tako da ne putuje stalno između SAD-a i Francuske.

Obiteljsko nasljeđe

"Prenijela sam im vijest i oni su se jako uznemirili. Rekli su da im uskraćujem jedinu šansu da dobijem unuče jer je moj muž jedino dijete. Onda su me optužili da sam prebrzo krenula dalje i da ne volim svog muža. Na kraju smo se jako posvađali i tražili su da ostavim sve njegove stvari iz stana, odnosno odjeću i osobne stvari, kada se preselim u Pariz. Tražili su i moj zaručnički prsten, koji je obiteljsko nasljeđe", nastavila je ona.

Međutim, nije htjela im sve vratiti, što je dovelo do daljeg spora. Rekla im je da su to sve dragocjene uspomene iz njenog života s njim koje nikada ne želi zaboraviti. Prijetili su joj pravnim postupkom da vrati prsten, a ona tvrdi da nije sigurna da imaju pravo zakonsko pravo.

"Bez obzira na to što mislim da nemaju pravo me to tražiti, razmišljam da im dam prsten jer vidim da pate i da su tužni, a to bi im moglo pomoći. Mada mi taj prsten zaista mnogo znači i voljela bih da ga imam uz sebe", istaknula je ona, i za mišljenje pitala korisnike Reddita.

Što napraviti?

Korisnici nisu se mogli složiti što je ispravna odluka, ali su mnogi pisali da se obitelj prema njoj nije dobro ponašala.

"Donekle razumijem zaručnički prsten, s obzirom je bio obiteljsko nasljeđe , ali ne mogu vam zamjeriti što ste sada ponovo sretni, jer to ne znači da ste zaboravili muža ili ga ne volite. Njega više nema. I da je dobra osoba, volio bi da te ponovo vidi sretnu", bio je jedan odgovor.

"Ne bih dao prsten da sam na tvom mjestu, ali to sam samo ja. Da mi je žena nešto poklonila, mislim da se toga ne bih mogao odreći, pogotovo nečeg posebnog kao što je zaručnički prsten", dodao je drugi korisnik.