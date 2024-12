Zamalo umrla na spoju: 'Živim u strahu da se ne ponovi, zahvalna sam što sam živa'

Stefani Anderson imala je svega tri posto šanse za preživljavanje kada su je u rujnu sa spoja na kojem je bila u jednom restoranu, u Utahu, u SAD-u, hitno odvezli u bolnicu.

Simptome koje je doživjela isprva je zamijenila sa simptomima stiskanja čeljusti, što izaziva bolove koji mogu biti i izrazito jaki. No to nije bio problem koji se dogodio Stefani dok se umalo ugušila od gutljaja pića.

Naime nakon što je počela osjećati izrazito snažnu bol u čeljusti ova 39-godišnjakinja je pomislila kako nije ništa strašno, no bol se počela širiti na ključnu kost, a iz minute u minutu bila je sve jača. Majka troje djece već je bila u agoniji zbog snažnih bolova kada je njezin pratilac pozvao hitnu pomoć.

U bolnici su liječnici otkrili da je pretrpjela puknuće torakalne (prsne) aorte i odvezena je na hitnu operaciju koja je izvedena na otvorenom srcu.

Stefani je znala da ima aneurizmu aorte, a liječnici su pratili njezino stanje više od 10 godina.

Aneurizme su ograničena proširenja krvne žile, posebno aorte ili arterija na periferiji. Nastaju zbog slabljenja određenog dijela žilnog zida. Aneurizma torakalne (prsne) aorte očituju se često snažnom boli u prsnom košu, otežanim gutanjem, promuklosti, suhim kašljem, a ponekad čak i iskašljavanjem krvi. Kada dođe do puknuća to može spriječiti cirkuliranje krvi tijelom.

Ova 39-godišnjakinja imala je zakazanu operaciju na koju je trebala ići devet dana prije ovog nemilog događaja. Prkosila je svim izgledima i unatoč stopi preživljavanja od svega tri posto preživjela je operaciju.

Foto: Pexels

Stefani sada kaže da je ''sretna što je živa''. ''Bila sam na večeri i odjednom me snažno počela boljeti čeljust. Bilo mi je teško progutati gutljaj soka koji sam ispila. Odjednom se snažna bol proširila na ključnu kost, a u roku od nekoliko minuta postalo je nepodnošljivo. Nisam ni pomislila na moju aneurizmu u tom trenutku, jer nisam imala nijedan upozoravajući simptom'', piše The Sun. Mlada majka dodaje kako su joj ''uvijek govorili kako će doživjeti jaku glavobolju i bol u prsima, ako ikad pukne, ali ništa od toga nisam doživjela."

Stefani je hitno prevezena u bolnicu gdje joj je rečeno da joj je pukla aneurizma aorte i da joj je prekinut dotok krvi od uha do gležnja. ''Sjećam se da je moja majka dovela moju djecu u bolnicu pa sam im govorila da ću biti dobro i nisam imala vremena usredotočiti se na to koliko je stvarno strašno. Imala sam 10 godina da istražujem što je to i znala sam da mi šanse nisu velike. Cijelo vrijeme sam mislila da ću umrijeti i da će to biti moja posljednja noć.''

Ostala je u bolnici 11 dana i trebat će još jednu operaciju u budućnosti. Stefani kaže kako joj je to iskustvo promijenilo pogled na život. "Živim u strahu da bi se ovo moglo ponoviti. Dvaput sam bila hospitalizirana od operacije. Bilo što čudno da osjetim odmah idem u bolnicu. Zahvalna sam što sam živa. Ovo je moja druga prilika. Svi mi kažu da sam hodajuće čudo.''

