Influencericu Paulu Šik presjeklo je u vratu - 'Nikad nisam osjetila ovoliku bol'

Popularnu influencerica Paula Sikirić (29), poznata po svojim modnim kombinacijama, na svom je Instagramu podijelila zabrinjavajuće zdravstvene probleme koji su je pogodili. U objavi na svojoj Instagram priči objavila je: "Uklještilo me u vratu i lopatici. Nikad nisam osjetila ovoliku bol. Doslovce se nisam pomakla iz kreveta, a budna sam poprilično. Ne mogu se okrenuti na bok samostalno, pomaknuti glavu u niti jednu stranu. Ako netko zna kako riješiti ovo, molim pišite!"

Kontakntirali smo Paulu te nam je otkrila za Net.hr moguće razloge za svoju novonastalu bol u leđima i lopatici te kako planira riješiti taj problem: "Evo, čekam da dođe 12 sati da idem kod fizioterapeuta jer doslovno umirem. Nemam pojma što se dogodilo. Samo sam se probudila oko 5 ujutro i nisam se mogla prebaciti na bok, pa sam shvatila da sam se uklještila i stvarno ne znam koji je razlog. Mislim, ja generalno u zadnje vrijeme imam problema s leđima i donjim leđima, bila sam na rengenu zbog tih problema, a onda i s trticom... Inače imam ogromnu miogelozu s te strane i ne znam je li moguće da sam u zadnje vrijeme išla na masaže pa da se ona počela razbijati, možda se pomaknula ili se taj mišić opustio pa sam uklještila živac."

Influencerica nam je ispričala kako planira otići fizioterapeutkinji koju redovito posjećuje te se nada da će joj i ovaj put pomoći: "Prvi put kad me primila, pomogla mi je jako kad sam imala te bolove, ali nikad me nije do ove mjere uklještilo. Idem danas kod nje, ali i dalje ne znam koji je razlog. Možda sam se opustila, cijeli dan letim na hladnoći slabo odjevena, možda je zbog toga, nemam pojma…"

Paula Šik poznata je kao i kreatorica sadržaja na društvenim mrežama, gdje svojim pratiteljima donosi kombinaciju lifestyle, beauty i fitness sadržaja. Ističe se svojim iskrenim pristupom, često dijeleći osobne priče i svakodnevne izazove, što joj je donijelo veliku popularnost i lojalnu publiku.

Osim što redovito promovira modne i kozmetičke proizvode, Paula je prepoznatljiva i po svojim fitness savjetima i motivaciji, a mnogi je prate zbog njezina posvećenog načina života koji balansira zdravlje, posao i društveni život.

