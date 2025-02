Nandi Uzelac: 'Večerala sam na vrhunskim mjestima koje posjećuje i Cristiano Ronaldo'

Nandi Uzelac, influencerica koju je šira javnost upoznala kroz sudjelovanje u prvoj sezoni RTL-ovog showa Gospodin Savršeni, nedavno je otputovala u Dubai, a sada je za Net.hr podijelila svoja iskustva o životu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Dubai ju je, kako kaže, očarao svojom dinamičnim načinom života i luksuzom koji je prisutan na svakom koraku. Posjetila je neke od najpoznatijih atrakcija, poput Burj Khalife, najvećeg trgovačkog centra Dubai Malla. No, posebno ju je impresionirala pustinja, gdje je uživala u safariju i tradicionalnoj arapskoj večeri.

''Imam dosta prijateljica koje su se odavno odselile u Dubai i stalno me zovu, pričajući u superlativima o njemu. Poslovne obaveze nisu mi dopuštale da odem ranije, ali sada je napokon stigao zasluženi odmor – nakon puno rada, vrijeme je da se počastim putovanjem. Budući da su to prijateljice koje poznajem pola života, bilo je logično napokon odabrati Dubai'', rekla nam je Nandi pa nastavila u istom tonu.

''Sigurnost je maksimalna – možete ostaviti torbu s dokumentima i novcem, nitko je neće dirnuti. Doslovce! S druge strane, za svaki ulaz traže rezervaciju ili broj mobitela uz e-mail. Grad je apsolutno razvijen u svakom smislu – turistički i gospodarski. Ako želite odmor i opuštanje, dobit ćete ga. Ako ste tu zbog provoda, svaki dan imate raznovrsne sadržaje. Ljudi su pravi domaćini, a toplina koju ćete osjetiti od Arapa je neopisiva'', kaže.

Zanimalo nas je i je li kupovala u nekim poznatim trgovinama, ali i koja je druga luksuzna mjesta posjetila.

''Nisam previše kupovala, iako znam da je Dubai poznat po tome. Jesam malo – više su to bile sitnice i suveniri. No zato smo se počastile večerama na vrhunskim mjestima, gdje je čak teško i dobiti rezervaciju. Primjerice, sin Flavija Briatorea i Cristiano Ronaldo redovito idu tamo, tako da sam istinski osjetila glamur grada – poglede na Palmu, vrhunsku gastronomiju i sav sjaj o kojem se priča. Obišla sam mnogo luksuznih mjesta – Billionaire, CouCou, Bagatelle, GAL... No, Dubai ima i drugo lice u koje sam se zaljubila – stari grad. Empatija, srdačnost, ljubaznost… Sve što čini pustinjskog čovjeka možete upoznati, a povrh svega – i zavoljeti'', priča nam Nandi.

Otkrila nam je i kako se dobro uklopila, a čak tri puta su ju domaći ljudi pitali je li Arapkinja. Također, zanimalo nas je i kakve su cijene u gradu s velikim brojem milijunaša.

''Dubai je grad "koliko para, toliko muzike" – možete pojesti obrok i popiti kavu po cijenama koje su čak niže nego kod nas, ali isto tako možete potrošiti cijelu ušteđevinu na jedan izlazak. No, u bilo kojoj varijanti – nećete ostati ravnodušni'', rekla nam je Nandi za kraj.

