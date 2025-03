Novinarka Ana Rukavina danas bi slavila 48. rođendan. Nažalost, prerano nas je napustila, ali njezina neizbrisiva ostavština i borba za život drugih žive i dalje. Ana je, u trenucima svoje najteže borbe, odlučila poduzeti nešto što je promijenilo sudbine mnogih – pokrenula je inicijativu za registraciju darivatelja koštane srži.

Nakon prerane smrti, njezina majka Marija nije pokleknula. Odlučila je ispuniti Aninu misiju i osnovala Zakladu Ana Rukavina. Kroz godine truda, Zaklada je postala pokretač jedne od najvećih baza darivatelja koštane srži u Europi. Organizirani događaji, edukacija građana i neprestani angažman omogućili su da se spase brojni životi osoba oboljelih od leukemije i drugih hematoloških bolesti.

Foto: Marko Prpic/Pixsell

''Ovaj dan u meni budi i sretne i tužne trenutke. Posebno danas kada je kiša, kiša kao da je doprinijela da tuga bude veća. Posjet grobu, paljenje svijeća - uvijek vas vrati na početak. No, ponosna sam na sve što smo napravili. Kada smo krenuli u ovo, nismo znali što nas čeka i u ovih 19 godina napravili smo velike stvari, stvorili hrvatski registar... I sve smo to napravili zahvaljujući Ani. To su sve bile njezine ideje, sve planove je radila u bolnici. Ujedinili smo Hrvatsku i svi možemo biti ponosni'', rekla nam je Marija pa se prisjetila kako je Ana voljela slaviti rođendane, a jedan joj je ostao posebno u sjećanju.

Foto: Marko Prpic/Pixsell

''Ana je obožavala rođendane. Voljela ih je slaviti, normalno, sa svojim društvom. Dvije godine prije nego što je preminula, slavila je rođendan sa svojim kolegicama na Kubi. To je bilo nešto predivno. Plakala je i pričala mi kako nikada nije doživjela takvo slavlje. Kolegica je angažirala jednu kubansku pjevačicu da joj otpjeva predivnu ariju. Posljednji rođendan proslavili smo zajedno, obitelj i prijatelji, tada je objavila i da će se vjenčati'', prisjetila se gospođa Marija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za kraj nam je otkrila što je za nju najveća nagrada. ''187 nada za spas života iz hrvatskog registra. Od toga su dvije trećine oboljelih iz Hrvatske, a ostali iz drugih zemalja svijeta. Zamislite koja je to sreća kada doznate da su vam pronašli donora, to je tim ljudima posljednja slamka spasa'', rekla nam je Marija za kraj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Epidemiologinja otkrila kako se prenosi opaka bolest: 'Djeca i trudnice imaju teže kliničke slike'

Tekst se nastavlja ispod oglasa