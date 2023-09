Shirley Peasley ukrala je sestrinog dečka Harolda u 50-tim godinama prošlog stoljeća i nedavno s njim proslavila 70 godina braka.

"Trebala je (sestra) biti spremna kad se on pojavio", kaže 88-godišnja Shirley bez pardona za People. "Predugo se spremala."

Kay se na katu pripremala za spoj s lokalnim srcolomcem, Haroldom Peasleyem, što je Shirley i Haroldu dalo dovoljno vremena za razgovor dok je on čekao. Vjerojatno previše vremena. Sastanak s Kayom nikada se nije dogodio. Shirley kaže da je rekla sestri da joj se sviđa taj tip i to je bilo to.

“Mislila sam da je zgodan i znala sam da je popularan u školi zbog sporta i svega”, objašnjava ona. "Pa naravno da sam htjela izlaziti s njim."

I što je Harold tada mislio o svemu tome?

"To je bilo prije više od 70 godina", kaže Harold (88). "Tko se može sjetiti?"

Ali on zna što je održavalo iskru u njihovom braku kroz sve godine. "Sve radimo zajedno i uživamo u svemu što radimo", kaže Harold. "Nisam vješt s riječima."

Što se Shirley tiče, ona točno zna zašto je i dalje privlači Harold - i to nije samo njegov ironičan smisao za humor ili način na koji je voli držati za ruku.

“Čeka me rukama i nogama. Ako mu kažem da idem izvaditi odjeću iz sušilice, on će biti vani i izvadit će je prije nego što ja to stignem", kaže Shirley. "Dobro se brine za mene."

'Bili su nevjerojatno dobri roditelji'

Par je 24. lipnja proslavio 70. godišnjicu braka s više od 150 prijatelja, djece, unučadi i praunučadi koji su se okupili u lokalnoj dvorani. Par ima sinove Mikea (69), Johna (62), kao i kćeri Kim (58), Kris (55) i njihovog "neslužbenog" usvojenog sina Grega Rushtona (60), koji je odrastao u blizini Peasleyevih.

"Dok sam odrastala, moj život je bio poput bajke", kaže kći Kris Flanders. “Kampirali smo, vozili smo se čamcem. Bili su jednostavno nevjerojatni roditelji. Sada se družim s roditeljima jer su jako zabavni.” Harold i Shirley su imali samo 15 godina kada su se upoznali. Vjenčali su se oko tri godine kasnije, 1953. nakon što su završili srednju školu u Alleghenyju, New York.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

“Znam da je moja teta u početku bila malo ljuta, ali je to preboljela. Samo su zaljubljeni. Ludo je. Mislim, otišao sam s njima na večeru neku večer i stalno sam ih gledao, a moj bi tata držao ruku na njezinoj nozi," kaže Kris. " Stvarno ih je super gledati zajedno."

I Harold i Shirley i dalje su aktivni, odlaze na obiteljska okupljanja i sportske događaje. Shirley se žali da konobarice besramno koketiraju s njezinim atraktivnim mužem. Cijela obitelj planira otići na krstarenje u kolovozu 2024., što je predložila Shirley.

"Mama i tata sve su stariji, pa smo odlučili da svake godine trebamo ići na obiteljsko putovanje", kaže Kris. "I mama je rekla, dobro, idemo na Aljasku".

A zašto baš Aljaska?

"Rekli su da tamo ima puno medvjeda", kaže Shirley.