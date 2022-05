Prava ljubav ne zna za granice i prepreke. To je dokazala Naomi Oquendo (27) iz Manchestera u Velikoj Britaniji koja je udana za muškarca kojeg nikad nije uživo upoznala, piše The Sun.

Naomi, je naime, udata za Amerikanca Victora (29) koji služi kaznu od 24 godine u američkom zatvoru. Njihova nekonvencionalna ljubavna priča započela je kada se ona prva javila sadašnjem suprugu u lipnju 2020. godine, otkrila je Naomi u videu na TikToku. Ona je tada prvenstveno tražila blisko prijateljstvo isključivo preko poruka te nije otkrila kako izgleda, gdje živi, što je po zanimanju i sl.

Samo tri sata kasnije, Viktor joj je odgovorio. U poruci joj je odmah dao kompliment i objasnio da je samo žrtva nesretnih okolnosti. Tvrdio je da mu je majka bila "ovisna o drogama", ali da je trijezna zadnjih deset godina. No, njegov otac je, također, bio u zatvoru deset godina, a preminuo je tri mjeseca nakon što je pušten na slobodu.

"Sve što znam i radim sam sam naučio. Nisam znao čitati ni pisati i još mnogo toga! Ali sada sve to znam raditi", otkrio joj je Victor koji je tattoo majstor, brijač i frizer te umjetnik.

Tužna životna priča

"U zatvoru sam više od deset godina i uz dobro vladanje ostalo mi je još sedam godina!", istaknuo je.

Dok je odrastao, on je provodio puno vremena s udomiteljskim obiteljima, spavajući na klupama u parku i u napuštenim kućama.

"Kad je imao 18 godina navodno ga je napala neprijateljska banda, pa je zapucao iz pištolja, što je rezultiralo dvostrukim ubojstvom i optužbama za ilegalno posjedovanje oružja", otkrila je Naomi u svom videu.

Nakon što je saznala za njegove zločine, ona je odlučila pokrenuti peticiju za suprugovo pomilovanje.

"Ne samo da je njegov slučaj bio nepravedan, već je on sada 30-godišnjak koji je učio na svojim pogreškama i samo želi drugu priliku za novi život", kazala je te je istaknula da vjeruje da se on potpuno promijenio i da se on više ne želi vratiti kriminalu i bandama.

Naomi i njen suprug jedva čekaju kada će se napokon uživo vidjeti.