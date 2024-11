Našli smo se sa škotskim vojvodom! Svašta nam je otkrio: 'U dvorcu imam pet duhova...'

Torquhil Ian Campbell, 13. i 6. vojvoda od Argylla, nasljednik jednog od najstarijih i najuglednijih škotskih klanova – klana Campbell, boravi u Zagrebu kao ambasador škotske tradicije, kulture i povijesti. Klan je imao ključnu ulogu u škotskoj povijesti, uključujući Ratove za nezavisnost Škotske.

Dvorac Inveraray, u kojem vojvoda živi sa svojom obitelji, jedna je od najvećih turističkih atrakcija u Škotskoj. Obitelj Campbell svake godine ondje ugosti oko 100.000 posjetitelja koji žele vidjeti nasljeđe njihove obitelji.

Tijekom svog prvog posjeta Hrvatskoj, škotski vojvoda otkrio je za Net.hr tajne o dvorcu u kojem živi s obitelji, a kojeg godišnje posjeti 100 tisuća posjetitelja, što čini škotski viski posebnim, koja jela najčešće priprema svojoj obitelji te koliko mu je važno nošenje kiltova.

Foto: Matej Grgić Torquhil Ian Campbell, 13. vojvoda od Argylla

Inveraray Castle privlači mnoge posjetitelje. Krije li dvorac neku misteriju, tajnu priču?

To je moj obiteljski dom. Moji preci su izgradili ovaj dvorac 1746. godine. Zapravo, to nije pravi dvorac nego palača, ali ga zovemo dvorcem. U njemu postoji nekoliko duhova, točnije - pet. Dvorac krije mnogo povijesti. Iako svaka generacija ondje ima svoju ljubavnu priču, naši duhovi su ipak poznatiji.

Foto: Matej Grgić Torquhil Ian Campbell, 13. vojvoda od Argylla

Što čini škotski viski posebnim? Koliko često Škoti piju viski? Postoji li određeno vrijeme za pijenje?

Viski možete pronaći po cijelom svijetu, mnogo je različitih vrsta – irski, indijski i japanski viski, a postoji samo jedan škotski whisky, koji je originalni viski i mora se proizvoditi u Škotskoj od tri sastojka - ječma, vode i kvasca. Također se mora destilirati i odležati baš u Škotskoj, u bačvama, i to najmanje tri godine. Svi procesi moraju biti odrađeni u Škotskoj jer ga se tek tada može zvati škotskim whiskyjem. Zaista je jedinstven način proizvodnje.

Ne postoji određeno vrijeme za pijenje viskija. Možete piti viski poslijepodne ili navečer. Postoje duga i kratka pića te kokteli pa tako viski možete piti na različite načine. Vrlo je svestrano piće. Svi koji radimo u industriji, želimo promovirati viski, ali na odgovoran način. Ne potičemo ljude da piju previše, samo želimo da uživaju u njemu, to je vrlo važna stvar. Bit je zajedništvo, lojalnost i prijateljstvo jer je viski društveno piće.

Foto: Matej Grgić Torquhil Ian Campbell, 13. vojvoda od Argylla

Koja je Vaša omiljena hrana i kada najčešće doručkujete? Što smatrate da prema škotskoj tradiciji doprinosi dugovječnosti?

Volim se buditi vrlo rano i najčešće doručkujem jaja i slaninu. Moja omiljena kuhinja je azijska. U obitelji sam ja kuhar pa često kuham japansku, kinesku, tajlandsku i vijetnamsku hranu. Volim kuhati i smatram kuhanje vrlo opuštajućim. Imam troje djece i volim biti u kuhinji. Priprema hrane važan je dio obiteljskog života i zajedništva, kao što je i uživanje u društvenom piću. Moja starija djeca vole priču o viskiju, počinju ga otkrivati jer je viski u cijeloj priči o klanu Campbell, našem globalnom brendu, važan dio toga.

Trudim se da moja obitelj ima uravnoteženu prehranu, da jedu zdravu hranu, puno voća i povrća. Živimo u svijetu gdje se jede previše procesirane hrane. Smatram da bi se u hrani trebalo uživati.

Foto: Matej Grgić Torquhil Ian Campbell, 13. vojvoda od Argylla

Koliko Vam je važno nošenje kiltova i postoji li neki mit o tom odjevnom predmetu?

Kiltovi su za Škote kao naše odijelo. Kilt je osnovni dio na koji se nadovezuju različiti sakoi i jakne za određene dijelove dana, za vjenčanja, zabave, sprovode ili proslave. To je dio našeg nacionalnog identiteta. Uvijek možete prepoznati nekog Škota po kiltu. Volim ga nositi. To je dio našeg DNK, to smo mi – viski, tartan, kilt, dobar smisao za humor. Škoti su vrlo simpatični i zabavni ljudi.

Naš klan Campbell ima svoj tartan i prepoznatljive boje - zelenu, plavu i crnu.

Kako Vam se svidjela Hrvatska?

Nikada dosad nisam bio u Hrvatskoj. Imam privilegiju putovati po cijelom svijetu, ali ovo je moj prvi put u Hrvatskoj. Nažalost, neću dugo ostati ovdje, ali želio bih se vratiti i obići zemlju. Zagreb je nevjerojatan grad, predivan. Prošlu sam noć šetao gradom. Lijepo je vidjeti kako se pripremate za Božić.

