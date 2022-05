Ovog tjedna se saznalo da jedna od sedam odraslih osoba živi u domovima u kojima ljudi preskaču obroke, jedu manje obroke ili su gladni jer si ne mogu priuštiti hranu, niti im je dostupna.

Šokantno, broj ljudi koji se bore s kupnjom hrane porastao je za 57 posto u tri mjeseca.

Radi dva posla

Aimee Burrell (22) iz Barnstaplea u Devonu, radi dva posla kako bi sastavila kraj s krajem, ali redovito preskače večeru jer se bori s preživljavanjem s minimalnom plaćom.

U razgovoru za The Sun, čuvarica zoološkog vrta Aimee, koja također radi četiri večeri u prodavaonici čipsa je rekla da je izgubila šest kilograma u šest tjedana i ne misli da će biti bolje.

Aimee je objasnila: “Imam 9,50 funti (83 kune) na sat, što znači da je novca uvijek bilo malo, ali sada je gotovo nemoguće preživjeti. Volim svoj posao čuvara zoološkog vrta, ali je jako teško spojiti kraj s krajem. Radim i za pultom u dućanu s ribom i pomfritom, gdje dobivam minimalnu plaću. Na kraju svake smjene dobijem besplatan čips, a ako imam sreće, kobasicu ili komad ribe zbog pogrešnog reda. Bez te hrane si stvarno ne bih mogla priuštiti jesti, ali muka mi je od čipsa, a znam da je tako loše za moje zdravlje. Ako ne radim u prodavaonici čipsa, redovito preskačem večeru, ponekad i doručak."

“Pretpostavljam da bi neki ljudi mogli misliti da je mršavljenje dobra stvar, ali ne kada ste stalno gladni", dodala je.

Troškovi života i preživljavanje

Aimee ide u kupovinu hrane kasno navečer kako bi kupila namirnice na sniženju i priznaje da gotovo nikada ne jede meso jer je jednostavno preskupo. Živi sama u iznajmljenom stanu koji košta 550 funti (oko 4900 kuna) mjesečno plus troškove režija. Nekada je s partnerom dijelila troškove, no prekinuli su prije šest mjeseci.

Zatim je dodala: “Nisam imala uključeno grijanje otprilike dva mjeseca i pokušavam držati samo jedno po jedno svjetlo. Imam naplatno brojilo za plin i struju, tako da moram ići u svoju lokalnu trgovinu na uglu kako bih stavila novac. Imam oko 40 funti (oko 353 kune) viška na kraju svakog mjeseca, ali to ne uključuje benzin koji me vozi na moja dva posla. Trenutno si jednostavno ne mogu priuštiti vožnju negdje drugdje. Povrh mog dugog radnog vremena, to je iscrpljujuće, stalna briga o novcu. Osjećam se tako siromašno, to je užasno.”

Aimee kaže da joj se sviđaju samci poput nje, tvrdeći da će oni vjerojatno više osjećati bol zbog ekonomske krize od njezinih kolega koji su u vezama.

“Poznajem toliko ljudi koji su u istoj situaciji kao i ja, ali se previše srame to priznati”, rekla je Aimee.

Ne može djeci priuštiti voće

Ali kriza pogađa i obitelji. Majka dvoje djece Amanda Duddridge (36) koja živi u Pontypriddu u Južnom Walesu, mora mjeriti količinu voća koje jedu njezine kćeri Esme (8) i Elvie (6) što čini zdrav život izazovom.

Pomoćnica u nastavi Amanda, koja je trenutno na slobodnom odmoru dok njezin najmlađi sin ne krene u školu, kaže da se sada uvelike oslanja na društvene ostave i kupuje hranu po sniženoj cijeni iz supermarketa. Rekla je za The Sun: “Uvijek sam se ponosila što sam donosila zdrave izbore za sve nas, Esme voli grožđe, ali si jednostavno to ne mogu priuštiti. Često traži više, a ja moram reći da nemamo ništa. Također pokušavam izbjegavati meso, što je sreća jer je sada tako skupo, ali čak je i Quorn preskup, preko 3 funte (26 kuna) za pakiranje kobasica."

Zatim je dodala: “Morala sam ograničiti kriške kruha koje djeca uzimaju te smo se morali odreći zdravijeg sjemena i integralnog brašna za jeftin bijeli kruh, za koji znam da je loš za njih. Do prije nekoliko mjeseci sam redovito trošila 60 funti (oko 530 kuna) tjedno na hranu za obitelj, ali to je poraslo na 80 funti (706 kuna), više od 300 funti (2700 kuna) mjesečno, što si jednostavno ne mogu priuštiti.

Kako ušparati

“Svagdje se trudim, smanjujem unos i provodim sate tražeći povoljne cijene, što je osim brige o dvoje male djece iscrpljujuće. Kroz Facebook grupu sam upućena u zajedničku smočnicu u kojoj supermarketi poput Tesca doniraju hranu koju će baciti. Na korak je od banke hrane. Moram pažljivo provjeriti svu hranu da se uvjerim da je sigurna za jelo. Reći svojoj djeci da ne mogu dobiti više hrane kada su gladni uništava dušu", ispričala je Amanda.

Povećanje troškova

Aimee i suprug Grafton Lawford (38) savjetnik za kupce za British Gas, vidjeli su da su im računi za plin i struju porasli s 90 funti (800 kuna) mjesečno na 120 funti (1060 kuna).

Zbog rastuće cijene benzina, ona više ne vodi Elvie na putovanja u autu na zabavne stvari poput lagane igre.

"Sada su sve šetnje u lokalnom području", rekla je Aimee. “Trebala bih početi raditi tri dana u tjednu u Cardiffu u rujnu, što će biti mač s dvije oštrice, troškovi brige o djeci i benzina nesumnjivo će biti veći od mojih prihoda. Očajnički pokušavam pronaći posao u Esmeinoj školi kako bih mogla smanjiti troškove benzina. Jučer je kućanstvima obećana veća pomoć oko računa za energiju u Kraljičinom govoru na državnom otvaranju Sabora", pojasnila je Aimee.

Fale reakcije Vlade

No, vlada nije iznijela nikakve detalje o trenutačnoj pomoći za život, a stručnjaci su upozorili da se pomoć ne pruža dovoljno.

Dan Paskins, direktor Save the Children je rekao: "Kriza troškova života je hitna situacija s kojom bi se britanska vlada trebala baviti upravo sada. Kraljičin govor bio je velika prilika za potporu onima koji su najviše pogođeni rastućim troškovima, a vlada to nije iskoristila. Obitelji s kojima radimo preskaču obroke, racioniraju svoju moć i preuzimaju neodržive razine dugova. Ali opet, umjesto da poduzmu ozbiljne mjere, ministri su zabili glave u pijesak. Obitelji ne mogu više čekati podršku. Vlada se mora obvezati na povećanje davanja u skladu s inflacijom što je prije moguće, a najkasnije u jesenskom proračunu", piše TheSun.