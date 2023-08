U meksičkom gradu Tijuana sa svojom "Zona Norte" zloglasnom četvrti nazvanom i "Disneyland za muškarce", više od 10.000 seksualnih radnica radi na ulicama.

Preselila se s 19 godina

Danny, iz Hermosilla, Sonore, preselila se u Tijuanu kako bi radila u klubu "Hong Kong Gentlemen's Club" kad je imala samo 19 godina. Preseljenje je nosilo rizik jer je Tijuana poznat kao nasilni grad u kojem se često sukobljavaju narko karteli, ali Danny tvrdi da nije tako loše kao što ljudi misle. U intervjuu na YouTubeu, gdje je njezin identitet zaštićen pokrivanjem lica, objasnila je: "Misle da je Tijuana najgori grad na svijetu, da je najopasniji i da će te ubiti ako dođeš ovdje, da ćeš postati ovisnik o drogi, to ljudi očekuju. Ali kad dođeš tamo, ti odlučuješ kojim putem želiš ići."

Ona vjeruje da ju rad seksualne radnice u Tijuani čini "boljom osobom" pa je dodala: "Postaješ obrazovanija, barem ja, više sam poštovana, bolje se izražavam." Ali naravno, glavna korist je novac, pri čemu je Danny otkrila da sada zarađuje po satu kao što je nekada zarađivala za 50-satnu radni tjedan na svom starom normalnom poslu.

Objašnjavajući koliko zapravo zarađuju seksualne radnice - rekla je: "Ima trenutaka kad ništa ne zaradimo, nekad se vratimo kući bez dolara. Ali ponekad ima puno ljudi i vratite se kući s barem 276 ili 460 eura i zaradite 920 eura u jednoj noći. Jučer sam zaradila 552 eura." Danny je otkrila da je u svom najzaposlenijem danu u Hong Kong Gentlemen's Clubu imala čak 13 klijenata. "Bilo je 13 soba i zaradila sam 1197 eura jer je bilo 92 eura za svaku osobu od 30 minuta, ponekad se zaradi više."

Mogla bi zaraditi i više, ali je bolno iskustvo

Otkrila je da je mogla zaraditi najmanje 1841 do 2762 eura po noći, ali je priznala da jako boli nakon petog ili šestog klijenta. Muškarci koji traže seksualne radnice u Tijuani mogu očekivati da će platiti 92 eura po satu kako bi bili "lijepo tretirani", ali otkrila je da žene naporno rade za novac. "Radimo osam sati, nemojte misliti da dođemo ovdje samo na dva sata, ne", rekla je.

No njoj je sve to vrijedno truda. Ova mama koristi svoju zaradu da plati dugove i zabavi se, a kada ima posebno dobru noć, slavi s djecom. "Ako sam u dugovima ili nečemu, platim to i ostatak stavim na račun u banci. Kad zaradim novac, izlazim s djecom da proslavimo i jedemo", rekla je.

"Htio je da glumim djevojčicu, odbila sam"

Kao i mnoge druge radnice u Zona Norte, Danny također zarađuje novac i od svojih "sugar daddy" veza, odnosno sponzora. Otkrila je da joj je posljednji slao oko 736 eura mjesečno, ali plaćao njezin najam, putovanja s prijateljima, stvari za njezinu djecu i druge stvari koje je htjela. Sponzori ostaju sa mnom tri ili četiri godine, nisu to "sugar daddy" veze na mjesec dana, oni su već dugo vremena oko mene", rekla je.

Naravno, posao dolazi i s lošim stranama, uključujući mnogo čudnih muškaraca. Objasnila je: "Muškarci dolaze s vrlo ružnim fantazijama, najgora je kad je htio da glumim da sam djevojčica i rekla sam mu ne jer tako hraniš mušku glavu, što nije ispravno."

Danny kaže da se zaljubila u svoja dva klijenta, ali tvrdi da se muškarci u nju zaljubljuju svaki dan. Kada su u pitanju pravila seksualnih radnica, otkrila je da će obično reći ne muškarcima koji ih žele izvući iz klubova. Ali priznala je da postoji jedna iznimka od tog pravila, dodavši: "Ali to ovisi o novcu, ako dođe tip i ponudi nam dobar novac da budemo tamo, većinu vremena kažemo da."

Dannyjina obitelj se nije slagala s njezinom odlukom da postane seksualna radnica, ali oštro je kritizirala ljude koji misle da je njezin posao čini lošom osobom. "Ne osjećam da je to loša stvar, ne osjećam se loše zbog toga što to radim jer sve radim odgovorno i ispravno. To ne radim da bih se drogirala ili nešto slično. Izvan posla smo samo obične djevojke i dobre prijateljice", objasnila je.

POGLEDAJTE VIDEO: Prostitutka slučajno ponudila usluge policajcu