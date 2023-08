26-godišnja Alexas Morgan, koja tvrdi da je probala sve što je u knjizi kamasutra, ostala je zaprepaštena policajčevim trikovima.

Pornozvijezda redovito objavljuje erotski sadržaj za svojih 10.000 pretplatnika na platformi za odrasle, ali kaže da se najekstremniji i najrizičniji seksualni čin u kojem je ikad sudjelovala - dogodio izvan kamera.

Policajac radi čuda

Nedavno je bila u vezi s policajcem i rekla je voditelju Ryanu Pownallu da je imala jako čudan seks. "On je zapravo doveo prijatelja", rekla je Alexas.

Policajac je zatim počeo koristiti napunjeni pištolj kao seksualnu igračku na njoj. "Prvo mi je rekao da nije napunjen, a onda sam nakon toga provjerila i rekla mu, 'Je** se!' U tom trenutku nisam toliko razmišljala o opasnosti. Bilo mi je dobro, a onda je rekao, 'Ne brini' i u tom trenutku sam se jako napalila. On je jednostavno preuzeo kontrolu i pomislila sam, 'Ovo je tako drugačije', i znate da sam radila gotovo sve što je u knjizi. Svidjelo mi se što mi je radio sve te nove stvari."

Dva policajca, jedna djevojka

Jednom drugom prilikom njezin dečko policajac doveo je pojačanje. Objasnila je i to iskustvo: "Doveo je jednog od svojih prijatelja policajaca, bilo je nevjerojatno, i smiješno jer je to bilo odmah iza policijske postaje. Tamo je zatvor, a zatim zgrada suda i to je bilo između njih na parkiralištu. Oh, da, bilo je tako vruće."

Alexas je objasnila da jako voli seks u automobilu te je osmislila razne posebne tehnike i položaje kako bi to uspjelo. "Smatram da je to jedna od najuzbudljivijih stvari", rekla je.

Unošenje vatrenog ili bilo kojeg drugog oružja u spavaću sobu ne preporučuje se jer može uzrokovati ozbiljne ozljede ili čak smrt, piše Daily Star.

