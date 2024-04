Broj sredovječnih muškaraca koji traže liječenje zbog ovisnosti o pornografiji naglo je porastao. U prosjeku se tjedno nađu dvije osobe starije od 50 godina koje se za pomoć obrate britanskom Centru za liječenje ovisnosti u Londonu.

Jedan od njih je 45-godišnji Danny iz Watforda, koji je gledao pornografiju više od deset puta dnevno, a sada je svoje iskustvo podijelio s The Sun.

"Sve je počelo kada sam počeo više raditi od kuće. U danima kada nisam bio u uredu, provodio bih nekoliko sati dnevno na besplatnim stranicama gledajući nastrane lezbijske igre uloga. Svaki sam budni sat provodio razmišljajući o pornografiji i kada bih je sljedeći put mogao pogledati", rekao je Danny.

Otkrio je kako se pornografije nije mogao odreći niti na poslu.

"Kad bih morao doći u ured, gledao bih to u radnim toaletima na mobitelu", otkrio je.

Gledao djevojki iza leđa

Ispričao je i kako se ovisnosti nije mogao odreći ni u prisustvu svoje djevojke, pa je iza njezinih leđa gledao to.

"Kada je moja djevojka bila kod kuće, potajno bih to gledao iza njenih leđa. Rekao bih joj da se idem istuširati, ali samo bih otvorio vodu i sjeo u kut sobe uzimajući svoj sljedeći lijek. Osjećao sam se loše jer sam lagao svojoj djevojci. Ali kako sam joj mogao reći istinu? To bi je zdrobilo. Mislila bi da nije dovoljno dobra. Nisam joj to mogao učiniti", rekao je.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Kako tvrdi, prije njegove ovisnosti imali su vrlo zdrav seksualni život, a nakon otkrića njegove "bolesti", veza im se počela urušavati.

"Istini za volju, imali smo vrlo zdrav seksualni život prije nego što je počela moja ovisnost. Seksali bismo se većinu dana i nisam imao pritužbi. Ali pornografija je postala moj lijek izbora, otrovno utočište od surove stvarnosti života. U početku sam uživao u uzbuđenju, ali ubrzo sam se spiralno spustio niz zečju rupu perverzije i ekscesa. Moja trogodišnja veza počela se urušavati pod teretom moje ovisnosti. Intimna veza koju sam nekoć dijelio sa svojim partnerom nestala je kad je pravi seks postao dosadan", priznao je Danny.

Djevojka ga ostavila

Njegova djevojka je za njegovu ovisnost posumnjala jer je na povijesti Google pretraživanja pronašla sumnjive stranice. No, on je njezine tvrdnje umanjivao. Na kraju je ipak došlo do prekida, a ona je tada tek saznala pravu istinu.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Uvijek je sumnjala u moju ovisnost o pornografiji, ali nije znala kolika je sve dok nismo prekinuli. Ponekad bi vidjela web stranice kojima sam pristupio u mojoj Google povijesti pretraživanja, ali uvijek sam to umanjivao.

Moja navika u pornografiji izopačila mi je um i nisam se mogla uzbuditi isprobavanjem novih položaja ili lokacija. Nije bilo dovoljno. Na kraju je to uzelo danak u našoj vezi i prekinuli smo krajem 2022. Nakon našeg razlaza, moji su se dani zamaglili u izmaglici uzbuđenja i samoprijezira. Moja nezasitna opsesija prodrla je u svaki kutak mog života i počela sam propuštati radne rokove", rekao je.

Sumnjali su i na poslu

Osim djevojke, sumnje su se probudile i u njegovom šefu i kolegama na poslu koji su mislili da ima nekih velikih problema s crijevima, no nisu bili svjesni prave istine.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

"Moj šef nije znao što nije u redu sa mnom i bilo me je previše sram da mu kažem. Kolege su se sažaljivo pogledavali svaki put kad bih otišao u WC to potajno gledati. Proveo sam toliko dugo u WC-u da su mislili da imam neku neugodnu bolest crijeva, ali istina je bila daleko gora", ispričao je.

Pogoršalo mu se zdravlje

Osim sumnji djevojke i kolega, Dannyju se zbog zdravlja pogoršalo i zdravlje.

"Besane noći provedene u raljama ovisnosti ostavile su me samo ljušturom bivšeg ja. Ispod očiju su mi se pojavili tamni kolutovi, stalni podsjetnik na sate koje sam protratio u potrazi za prolaznim zadovoljstvom. Zanemarujući svoje zdravlje i dobrobit, teturao sam kroz život u neprestanom stanju iscrpljenosti. Ali čak i dok sam se klatio na rubu zaborava, privlačnost eskapizma pokazala se presnažnom da bih joj se oduprla.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Ljudi misle da je pornografija bezazlena zabava, ali za neke može postati velika ovisnost. Ali za razliku od drugih ovisnosti, ne shvaća se tako ozbiljno. Ako je tvoja slabost alkohol, pušenje ili droga, ljudi te shvaćaju ozbiljnije, ali ja sam se osjećao potpuno sam i slomljen", priznao je.

Potražio je pomoć

Nakon što je sam shvatio da si sa svojom ovisnošću uništava život, Danny je odlučio potražiti pomoć.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

"Tek kad sam u jesen 2023. dotaknuo dno, konačno sam priznao da mi treba pomoć. Nisam se više mogao sam boriti protiv ovoga. Djevojka me ostavila i posao mi je visio o koncu. Napokon sam bliskom prijatelju ispričao o svojim tajnim demonima. Mislio sam da će mi se nasmijati u lice, ali pomogao mi je pronaći anonimne ovisnike o seksu i ljubavi i, očajnički želeći ozdraviti, kontaktirao sam ih za terapiju. Njihov program sličan je 12 koraka za Anonimne alkoholičare", rekao je.

Dug oporavak

Opisao je i da mu je oporavak bio vrlo dug te da je ostavio brojne ožiljke.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

"Oporavak je spor i mukotrpan proces, prepun neuspjeha i recidiva. Ali svakim danom vraćam djelić svog bivšeg sebe. Iako ožiljci ovisnosti možda nikada neće u potpunosti zacijeliti, polako izlazim iz tame s novootkrivenim osjećajem otpornosti. Više ne robujem svojim nagonima i svakim danom postajem sve jači. Sada, nakon devet mjeseci terapije, gotovo sam slobodan.

Naravno, postoje trenuci slabosti kada dođem u iskušenje da se prepustim treperavom ekranu u gluho doba noći, ali još nisam. Odlučan sam pobijediti u ovom unutarnjem ratu - jednom zauvijek", zaključio je Danny

