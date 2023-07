Žena koja se udala za duha iz viktorijanskog doba otkrila je da se razvela od njega. Brocarde je šokirala svijet kada je objavila svoje vjenčanje s Edwardom. 40-godišnjakinja je rekla da je 'đavolski zgodan' vojnik 'upao' u njezinu spavaću sobu u olujnoj noći i da je njihova sudbina određena. Na vezu su se odlučili nakon samo pet mjeseci poznanstva, a vjenčali su se na Noć vještica prošle godine. Međutim, stvari su brzo krenule u lošem smjeru.

Brocarde kaže da se Edwardo napio na njihovom medenom mjesecu na otoku Barry u Walesu i tada je postao vrlo posesivan. Da stvar bude još gora, duh je također očito razvio 'uznemirujuću fascinaciju' s Marilyn Monroe, nešto što njegova žena nije baš prihvatila.

40-godišnjakinja je rekla da bi Edwardo nestajao danima i onda se vraćao mirisajući na Chanel No.5, koji je bio prepoznatljiv miris Monroe. Dok je pokušavala postaviti granice novom suprugu, to ga je samo razbjesnilo. Tako se Brocarde odlučila vratiti u kapelicu gdje su 'razmijenili zavjete' i izvela egzorcizam.

Rekla je: "Naša je veza uvijek bila turbulentna od početka, s oštrim kontrastom toga što je on bio prijeteći i posesivan, a zatim topao i intenzivan, ali polako mi je dosadilo biti u braku sa slobodnim duhom, bio je nedosljedan, jedva prisutan. Došla sam do zaključka da putovanje s Edwardom nije imalo pozitivan završetak i da me energija vuče prema dolje. Nije bilo razgovora o prekidu. Konzultirala sam se s fizičkim medijem da mi pomogne uspostaviti svoje granice nad Edwardom i da ga pokušam ukrotiti, ali nije uspjelo, postajao je sve agresivniji i gadniji i počeo me progoniti zvukom beba koja vrišti. Zaključila sam da je jedini način da se riješim Edwarda taj da ga istjeram, pa sam se upustila u mučan proces u kapelici u kojoj smo se vjenčali", rekla je pa nastavila:

“Nakon sati kada je konačno bio očišćen iz mog sustava, osjećala sam se lagano i slobodno i uzbuđeno što sam oslobođena njegovog uznemirenog duha. Od egzorcizma nisam osjetila njegovu prisutnost niti sam ga vidjela, cijela se energija pomaknula i život mi je lakši i radosniji. Poprilično sam nepopustljiva u tome da više ne želim da me Edwardo proganja pa njegova prisutnost nije dobrodošla u mom životu."

Napisala je pjesmu pod nazivom 'Just Another Anthem' o njihovoj vezi i vjeruje da je to 'poruka u tvoje lice koja simbolizira da sam nastavila dalje'.