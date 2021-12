Istraživanja su pokazala da je cjepivo sigurno i za trudnice i za njihove bebe, te da će ih ubod zaštititi od Covida. No, Chelsie King nije se cijepila, a ostala je trudna u siječnju ove godine. Chelsie sada poziva trudnice da se cijepe nakon što je tjedne provela u komi te je išla na fizioterapiju koja će joj pomoći da ponovno prohoda, nakon što se razboljela od Covida prije rođenja djeteta, piše The Sun.

Kada je Chelsie, koja živi u Western-super-Mareu, Somerset zatrudnjela počela se osjećati loše. Tijekom trudnoće imala je upalu grla, ali je također počela osjećati mučnine. Chelsie je rekla da nije imala nijedan od klasičnih simptoma koronavirusa, poput novog upornog kašlja ili gubitka mirisa, pa je rekla da nema razloga sumnjati da se radi o Covidu.

Bebu je rodila carskim rezom

Ali nakon tri dana njezin liječnički tim rekao joj je da napravi PCR test. Dobila je pozitivan rezultat i sljedećih dana temperatura joj je porasla i ostajala je bez daha. Njezin suprug Patrick (32) nazvao je bolnicu St. Michael's u Bristolu za savjet, a liječnici su joj rekli da dođe. Kad je stigla, morala je biti prebačena u bristolsku kraljevsku bolnicu jer joj je razina kisika rapidno padala.

U roku od nekoliko sati prebačena je na intenzivnu njegu, a liječnici su Patricku rekli da je Chelsiejevo stanje toliko loše da će bebu morati roditi carskim rezom kako bi se njegova žena mogla oporaviti. U razgovoru za Somerset Live, Chelsie je rekla da je posljednje čega se sjeća gledanje finala Eura 2020. iz kreveta na intenzivnoj njezi.

Koronom se zarazio i njen suprug

“Morali su me staviti u komu jer su me trebali staviti na respirator kako bi mi se povećala razina kisika”, rekla je. Mali Rafael rođen je 12 tjedana ranije 14. srpnja i odveden je ravno na odjel intenzivne nege, što znači da Chelsie nije mogla držati svoje novorođenče. Nakon pet tjedana u komi, tim je pokušao probuditi Chelsie, ali svaki put kad bi to učinili, ona je dobila novu infekciju. Patrick je također dobio Covid pa nije mogao posjetiti Chelsie u bolnici.

Nakon što je tjedne provela u komi, Chelsie se konačno probudila i rečeno joj je da njezin dječak sada ima pet tjedana. Chelsie je rekla: "Žalim što nisam dobila cjepivo kada mi je bio ponuđeno i pitam se da sam ga imala, bi li stvari bile drugačije." Chelsie je sada dobila svoje prvo cjepivo protiv koronavirusa i čeka drugo. Sretna je, kaže, jer maleni Rafael napreduje.