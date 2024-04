M.E. Thomas je odvjetnica, autorica i dijagnosticirani psihopat. Misli da joj je psihopatija pomogla da bude bolja odvjetnica i da ne bude pod utjecajem rodno uvjetovanih očekivanja. Ona ima dva savjeta za karijeru za osobe koje nisu psihopati, piše Business Insider.

"Većina ljudi misli da biti psihopat znači biti nasilan i manipulativan, ali postoje velike razlike između ovog stereotipa i mog iskustva kao žene psihopata. Čini se da većina ovog stereotipa potječe iz ranih studija provedenih na muškim psihopatima u zatvoru. Stoga nije šokantno da se zbog njih psihopati doimaju nasilnima i kriminalcima", istaknula je Thomas.

"Ali ne radi se nužno o nasilju… Zaista dobar način razmišljanja o psihopatima je da imaju emocionalni svijet trogodišnjaka. Osjećam se kao da sam stvarno daleko od svojih emocija, tako da stvari koje bi me trebale emocionalno pokrenuti ne utječu na mene", rekla je.

"Moje su emocije stvarno prigušene, a moje zanimanje za druge je uglavnom kognitivno, a ne na temelju osjećaja. Na primjer, nemam potrebu ustati i pomoći tati ako padne samo zato što mi je tata", pojasnila je.

Foto: Shutterstok Foto: Shutterstok

Otkaz nakon objave knjige

Thomas je otkrila da je dobila otkaz kao profesorica prava kad je njena knjiga "Confessions of a Sociopath" ugledala svijetlo dana. "Mislili su da sam prijetnja studentima. Ali mislim da mi moja psihopatija daje prednost u poslu i pravu", rekla je.

"Imam uvide koji bi bili teški za osobe koji nisu psihopati jer mogu čitati između redaka i jer nemam osobni integritet pa mi je jako lako prilagoditi se i odmaknuti se od bilo koje pozicije koju sam zauzela. Ne smeta mi ni postavljati glupa pitanja jer to nimalo ne šteti mom egu i nemam potrebu zaobilaziti tuđe emocije. Sama ta neustrašivost mi daje deset posto prednosti u odnosu na druge ljude", dodala je Thomas.

Ona je otkrila da nije pod utjecajem rodno uvjetovanih očekivanja jer nema "baš jak osjećaj za svoj spol, što je supermoć".

Savjeti ljudima koji nisu psihopati

Thomas je dala dva savjeta ljudima koji nisu psihopati kako bi bolje napredovali u karijeri.

Ne poistovjećujte se sa stvarima koje su izvan vaše kontrole.

"Ljudi se mogu toliko zaokupiti vrijeđanjem ili osobnim shvaćanjem stvari u kojima ne sudjeluju, poput svjetskih sukoba i nogometnog huliganizma. Te stvari niste vi i ne možete ih kontrolirati. Može pomoći da vas ne odnese val nečega što je izvan vaše kontrole", rekla je.

Pustite ono što svi drugi misle. Ako nešto radite zbog toga kako to drugima izgleda, to nije dobar razlog za to.

"Ljudi koji komuniciraju sa mnom zbog posla često misle da sam vrlo cool i da mogu podnijeti sve vrste stresa. To je zato što ništa ne shvaćam osobno i znam da nema razloga za dramu", istaknula je Thomas.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

