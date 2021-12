Sherry Johnson je imala samo devet godina kada ju je silovao muškarac, đakon njezine lokalne crkve koji je imao 18 godina. Njezina majka i sestre bile su u crkvi u trenutku seksualnog napada. Bilo je to mučno iskustvo za devetogodišnjakinju i iskustvo koje nikada neće zaboraviti, piše Mirror.

Prestravljena, ali sigurna da joj se dogodilo nešto jako loše, Sherry se povjerila svojoj majci i molila je da joj pomogne razumjeti kroz što je prošla. Reakcija njezine majke nije bila onakva kakvu je očekivala - odbila je vjerovati svojoj kćeri i čak je otišla toliko daleko da je cijeloj crkvenoj kongregaciji rekla da je Sherry lažljivica.

Sherry je rekla: "Nisam razumjela što se zapravo dogodilo. Rekla sam svojoj majci. Nisam imala pojma koje riječi stvarno koristiti. Jedino što mi je palo na pamet je, sjećam se, rekla sam 'Mama, đakon se petljao sa mnom'.

"Ona je rekla, 'ne, nije. On ne radi takve stvari'. I rekla mi je 'to nije istina'. Moja mama je iz nekog razloga kao da me krivila za ono što se dogodilo." Slomljena srca, Sherry se nije imala kamo više okrenuti i razmišljala je o bijegu od kuće - ali sa samo devet, nije imala kamo.

Uskoro je saznala da je trudna

Nakon mjeseci zlostavljanja, otkrila je da je trudna. Kako je bila tako mlada, nije imala pojma što se događa s njezinim tijelom, ali majka je bila uz nju kada joj je liječnik rekao da čeka dijete. Socijalni radnici su već bili uključeni.

Bila je poslana na put s biskupom, a on se na putu od Tampe do Miamija zaustavio i silovao ju je dok je bila u sedmom mjesecu trudnoće. Sherry je rodila u bolnici dok je boravila s biskupom, tisućama milja daleko od kuće, a njezina majka nije ni posjetila svoju malu kćer ili novopečenu unuku.

Socijalna služba ili policija nisu pozvani, a dvije godine kasnije Sherry je bila prisiljena udati se za muškarca koji ju je seksualno zlostavljao i silovao od djetinjstva. Svoje zavjete izgovorili su u crkvi koju je pohađala cijeli život.

Sherryin posljednji tračak nade ugasio se kada je sudac odbio izdati dozvolu za brak, pa se njezina majka odvezla u susjednu zemlju da je dobije. Sherry je rekla: "Iznevjerila me država Florida. Škola je znala. Bolnica je znala. Liječnici su znali. Sudovi su znali. Nitko me nije zaštitio - niti jedna osoba. Ni jedna."

Uspjela se riješiti đakona

Zastrašujuće, njezina je majka napravila svadbenu tortu, haljinu, pa čak i veo za brak svoje 11-godišnje kćeri s 20-godišnjim muškarcem. Tada je Sherry shvatila da je nitko neće doći spasiti.

Svake godine nakon vjenčanja, Sherry je rađala po još jednu bebu, a do svoje 16. godine bila je majka šestero djece.

Đakon je nestao i čak je poslan u zatvor jer nije plaćao alimentaciju, ali kada je pokušala pokrenuti brakorazvodni postupak, nije uspjela jer je imala manje od 18 godina. Konačno, Sherry je pronašla odvjetnika koji je preuzeo njezin slučaj i konačno se oslobodila đakona .

Sherry je uvijek je bila iskrena sa svojom djecom o tome što joj se dogodilo dok je bila mlada. Sherry je konačno dobila diplomu srednje škole u dobi od 55 godina.

Smatra se glasom za one bez glasa

Sada neumorno radi kako bi pomogla drugoj djeci i mladim ženama koje su prisiljene postati mladenke. Sherry je rekla: “Ja sam majka devetero djece. Ja sam baka 34 unučadi. Ja sam prabaka troje djece, jedno je na putu. I na tome sam zahvalna".