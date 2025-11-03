Otvoreno progovorila o tabu temi: 'Živite s tim u sramu, tišini i izolaciji'

Kada je Helen Ledwick prije deset godina u internetsku tražilicu upisala frazu "zašto imam osjećaj kao da mi organi ispadaju", nije slutila da će ta pretraga označiti početak procesa koji će joj iz temelja promijeniti život.

Bivša novinarka suočila se s prolapsom zdjeličnih organa – stanjem koje, prema podacima BBC-a, pogađa otprilike jednu od dvanaest žena, ali za koje mnoge nikada nisu čule.

Prolaps nastaje kada se jedan ili više organa u zdjelici, poput mjehura, crijeva ili maternice, spuste sa svog uobičajenog položaja i izboče u rodnicu. Iako nije opasno po život, ovo stanje može imati značajan utjecaj na svakodnevni život, međuljudske odnose i mentalno zdravlje, piše BBC.

Šok i nerazumijevanje nakon poroda

Za Helen, šokantno iskustvo dogodilo se samo dva tjedna nakon teškog poroda drugog djeteta.

"Ustala sam s kauča i odjednom osjetila kako se nešto pomiče. Osjećaj je bio sličan onome kada tampon nije pravilno namješten - jednostavno znate da nešto nije u redu", prisjeća se.

Zbunjena i uplašena, pomoću ogledala i telefona pokušala je utvrditi o čemu se radi. "Nikad nisam ni čula za pojam prolaps", kaže. Otkako je počela otvoreno govoriti o svom iskustvu, shvatila je da je riječ o tabu temi, unatoč njezinoj učestalosti.

Helen vjeruje da sram i stigma koji okružuju ovo stanje pridonose nedostatku svijesti među ženama, ali i među zdravstvenim djelatnicima, što je situacija koju sada nastoji promijeniti.

Život u tišini i izolaciji

Helen navodi kako joj je liječnička potvrda dijagnoze donijela samo zbunjenost i strah: "Nadala sam se objašnjenju, rješenju ili barem osjećaju hitnosti, a umjesto toga dobila sam slijeganje ramenima."

Prvotni savjet liječnika bio je da izbjegava sve aktivnosti koje bi mogle pogoršati stanje, poput trčanja, skakanja ili dizanja tereta.

"Imala sam osjećaj kao da mi savjetuju da ne živim svoj život", dodaje.

Osim fizičkih simptoma, Helen se suočila i s teškim osjećajem izolacije: "Živite s tim u sramu, tišini i izolaciji. Budući da o tome ne razgovarate, mislite da ste jedina osoba na svijetu kojoj se to dogodilo."

U potrazi za podrškom, Helen se okrenula društvenim mrežama. Spoznaja da postoje brojne žene koje se osjećaju jednako tjeskobno i zbunjeno, a neke od njih i previše posramljeno da potraže pomoć, potaknula ju je na pokretanje podcasta i pisanje knjige "Why Mums Don't Jump".

Njezin cilj je bio stvoriti platformu na kojoj žene mogu dijeliti iskustva i time prekinuti šutnju koja okružuje temu zdravlja zdjelice.

"Bila sam ljuta jer nitko nikada nije govorio o ovome. Zato sam odlučila da ja hoću. Htjela sam ženama pružiti informacije do kojih sam ja tako teško dolazila i utjehu u spoznaji da nisu same", napominje.

Simptomi prolapsa zdjeličnih organa

Dr. Nighat Arif, specijalistica za žensko zdravlje, ističe kako Helenino iskustvo nipošto nije jedinstveno te da problemi mogu nastati jer simptomi nisu uvijek očiti.

"Ponekad fizički nema kvržice koja se može vidjeti, postoji samo osjećaj pritiska koji se može javiti u donjem dijelu leđa, sprijeda ili malo više, blizu pupka. Simptomi također mogu biti izraženiji tijekom spolnog odnosa, što je opet ogroman tabu", objašnjava.

Prolaps se može pojaviti iz različitih razloga, uključujući porod, dizanje teških tereta, prekomjernu tjelesnu težinu ili stanje nakon histerektomije. U rijetkim slučajevima može zahvatiti i muškarce.

Ginekologinja dr. Christine Ekechi navodi da žene s prolapsom mogu primijetiti oteklinu ili kvržicu u rodnici: "U suštini je došlo do slabljenja ligamenata unutar zdjeličnog dna, što može uzrokovati pomicanje, primjerice, mjehura."

Iako vježbe za jačanje mišića zdjeličnog dna i promjene životnog stila mogu pomoći u ublažavanju simptoma, ponekad je potrebno medicinsko liječenje poput vaginalnih pesara ili kirurškog zahvata. Stručnjaci naglašavaju da je najvažniji korak potražiti stručnu pomoć jer rješenja postoje.

