Mnogi odnosi se raskidaju zbog novčanih problema pa je tako ovo još jedno u nizu koje je, po svemu sudeći, puklo zbog novčanog duga.

Na društvenim mrežama je osvanula još jedna priča o prijateljstvu koje je neslavno završilo. Jedna Srpkinja je na Redditu objasnila da joj prijateljica mjesecima duguje poveći iznos i da ne može naplatiti dug.

Novčani problemi među prijateljicama

"Ukratko, prijateljica mi mjesecima duguje nešto manje od 250 eura i ne mogu naplatiti dug. U travnju ove godine je imala obiteljskih problema i dala sam joj u najam svoj stan u strogom centru grada za simboličnu cijenu od 100 eura (realna cijena je 250 eura), s molbom da bude redovna s plaćanjem režija. Već u svibnju počinju 'problemi', gdje navodno ima nekih dugova koje mora platiti i ja joj izlazim u susret za stanarinu, da ne plati taj mjesec nego samo račune, što nije ispoštovala. Sljedećih mjeseci stanarinu plaća u dijelovima, iako nije takav dogovor, po par tisuća na svakih 10-tak dana, ali nijedan račun nije platila osim računa za SBB. Moram spomenuti da djevojka živi sama, ima plaću od 730 eura i stalno se žali kako je dečku morala plaćati kojekakve kazne za brzu vožnju, kako mu daje novce itd., a 'dečko' ima 40 godina i teški je alkoholičar i neradnik koji je vara i ponižava na svakom koraku, što ona i sama zna, ali mu stalno oprašta", napisala je Srpkinja.

Zatim je objasnila kako je pokušala riješiti situaciju: "Nakon mjeseci zavlačenja oko novca, na fin način sam je zamolila da do 01.09. izađe iz stana i riješi sva zaostala dugovanja jer moja majka hoće prijeći u taj stan (žena prepustila kuću meni i suprugu, ja sam već tada u poodmakloj trudnoći) - ona je izašla, nije platila račune i nije vratila ključ. Evo već dva mjeseca me zavlači za novce, od danas do sutra pa kad je nazovem, ne javlja se pod izgovorom kako nema novca i ne može ih stvoriti i kako ću ja svakako dobiti 2560 eura kad rodim?! Da naglasim da muž radi za minimalac, ja sam student, termin mi je za dva tjedna, sređujemo kuću za dolazak bebice i na sve to smo iz našeg džepa platili dug. Stvarno mi je glupo pravdati se zašto mi treba novac, jer je nisam ni pritiskala do trenutka kad je meni prijeko potreban. Ona je sada ljuta na mene što je uznemiravam i neće mi odgovoriti na poruke i pozive pa me zanima vaše mišljenje i jeste li nekada bili u sličnoj situaciji?"

Foto: Shutterstock

Naučila je lekciju

"Poboljšala si sebi život za 250 eura. Je malo skupo, ali što se buniš, mogla si joj dati i 1000 pa si mogla dobiti istu lekciju. Imaš novo životno iskustvo, nauči nešto iz ovoga i tjeraj dalje i trudi se naći bolju prijateljicu ubuduće", glasio je jedan komentar, a žena mu je odgovorila: "Vjeruj mi da mi se za 26 godina nikada ovako nešto nije dogodilo, ostala sam u šoku. U pravu si, lekcija za ubuduće!"

"To za puklo prijateljstvo je kao da si dobila na lutriji, za 250 eura si saznala tko je kakva osoba", poručila joj je druga žena.

"Prijateljici se nemoj više javljati na ulici. Ali znaj ovo, kad tad će ti zakucati na vrata", napisao joj je jedan muškarac, piše Mondo.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

