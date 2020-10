PRELJUBNICA U STRAHU: ‘Prevarila sam muža i povjerila se susjedi. Bojim se da će me raskrinkati’

Bila je u sjajnim odnosima s 25 godina starijom susjedom, no onda je postala čudna i čangrizava

Jedna Britanka (46) obratila se Sunovoj kolumnstici Deidre koja rješava seksualne i ljubavne probleme svojih čitatelja. Naime, prije 20-ak godina prevarila je supruga i tada se povjerila susjedi, no sada je u strahu da će ju raskrinkati.

“Radio je dugo u noć i bila sam usamljena. Jedan muškarac je prodavao namirnice iz kombija na našem posjedu. Imao je 40 godina, ali rekao mi je: ‘Tako lijepa djevojka trebala bi uživati u životu’. Kada sam počela plakati jednoga dana, tješio me i to je dovelo do seksa. Seksali smo se još dvaput prije nego što sam odlučila prekinuti s tim”, priznala je.

Zbog krivnje je sve priznala susjedi koja je 25 godina starija od nje. “Tada smo bile u sjajnim odnosima, no postala je čudna i čangrizava. Ponekad zna biti toliko zla da istrese svoje smeće na naš prilaz. Nekoliko susjeda suptilno mi je dalo do znanja da im je rekla za moj preljub. Sada smo sretni u braku i suprug bi mi bio slomljen kada bi saznao”, dodala je 46-godišnjakinja.

Susjedina riječ protiv njezine

“Ukoliko te raskrinka, ostalima će to izgledati kao teorija žene koja vjerojatno pati od neke mentalne bolesti, naspram para koji je u sretnom braku već dva desetljeća. Ako ti drugi susjedi nastave komentirati, reci im da gospođi očito nije dobro”, predlaže joj Deidre.

Ipak, kolumnistica nije znala procijeniti kako bi njezin suprug mogao reagirati kada bi čuo za preljub. “Neki muškarci bi to vidjeli kao davni propust, dok bi drugi bili povrijeđeni. Ako te izjeda krivnja, prvo razgovaraj sa svojim psihijatrom”, zaključila je.