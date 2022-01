Muškarac je otkrio kako je njegov najbolji prijatelj upropastio njegovi prosidbu te misli kako je prijatelj ljubomoran te ga neće zvati na vjenčanje. Budući suprug podijelio je svoju šokantnu priču na Redditu, a stotine komentatora složilo se kako "šaljivcu" nije mjesto na vjenčanju.

Romantični 26-godišnjak planirao je iznenađenje za svoju 24-godišnju djevojku. Rekao je da je znao da njegova djevojka neće mariti za mnoge aspekte prosidbe, ali da je stvarno htjela da to bude iznenađenje.

Napisao je: “Nabavio sam joj prsten iz snova i isplanirao cijeli vikend u planinama koje joj je omiljeno mjesto.”

Namjerno je pozvao nekoliko prijatelja, tako da bi se uvjerljivo činilo da je to tek izlet kako ne bi pokvario iznenađenje. Jedan od tih prijatelja, međutim, bio je odlučan pokvariti prigodu.

Čovjek je nastavio: “Jedan od njih je moj najbolji prijatelj iz djetinjstva. Voli govoriti stvari samo kako bi isprovocirao reakciju. Zbog toga smo se i u prošlosti znali udaljavati.”

'Jer je bilo smiješno'

Neposredno prije nego što je trebao zaprositi dragu, drugi prijatelj mu je otkrio kako je ovaj otkrio tajnu.

“Oko 20 minuta prije nego što sam krenuo, prijatelj je došao k meni i rekao da je ovaj rekao mojoj zaručnici da ću je zaprositi. Rekao je da ga je čuo i da je moja zaručnica djelovala uzrujano i upitala ga zašto bi pokvario iznenađenje.”. opisuje.

“Otišao sam do njega i pitao ga zašto joj je rekao, a on je rekao ‘jer je bilo smiješno’. Želio je vidjeti njezinu reakciju i činjenica da joj je to uništio bila mu je smiješna. Rekao sam mu da je to nepravedno i djetinjasto.”, kaže.

No nije stalo na tome. I nakon toga, prijatelj je nastavio zbijati neukusne šale, a čovjeku nije preostalo ništa drugo nego da povuče poziv na svadbu.

“Postojalo je sve gore; davao je neprimjerene komentare kada dolazi u posjetu, pitao me hoću li se ikada umoriti od 'iste stvari u mom krevetu svake večeri' i sveukupno upropastio nekoliko događaja koje smo imali uoči vjenčanja To je mene i zaručnicu izuzetno uznemirilo.", kaže.

“Posljednji put kad sam ga vidio rekao sam mu da je ljubomoran na moju vezu i da ne može doći na moje vjenčanje ako će se ovako ponašati jer možda upropasti i naše vjenčanje. [Rekao sam mu ] da trenutno ne želim uopće vidjeti ga niti da da bude dio mog života."

Rizik da prijatelj uništi vjenčanje

Roditelji, međutim, misle da je potpuno pretjerao.

Rekao je: “Moji i njegovi roditelji su sada uznemireni što dopuštam da njegovo 'zaigrano' ponašanje uništi naše prijateljstvo. Inzistiraju da sam ja ljubomoran jer je on 'slobodni samac'

Komentatori su se složili da je čovjeku bolje bez njega

“Ova osoba nije vaš prijatelj, njegovi postupci pokazuju da će vam namjerno uništiti sreću radi svoje zabave”, rekao je jedan. Neki su čak mislili da postoji rizik da prijatelj uništi vjenčanje ako uspije dobiti pozivnicu.

Jedan je napisao: "Zvuči toksično i ne bih sumnjao da bi uništio i vjenčanje iz svoje ljubomore." Drugi je dodao: “On će 100% pokuašati prigovoriti vjenčanju tijekom ceremonije. Držite ga podalje!”